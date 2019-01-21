81 ilde 1909 okulun bakım ve onarımını hükümlüler yapacak

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 15 günlük sömestir tatilinde 81 ilde 1909 okulun temizlik, bakım ve onarımı, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yaklaşık 45 bin hükümlü tarafından gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje kapsamında Ankara\'da Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde hükümlüler ile birlikte boya badana yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde \'Denetimli Serbestlik Kamu Hizmeti Çalışmaları Yarı Tatili Okul Yenileme’ faaliyetine katıldı. Bakanlar Gül ve Selçuk, \'Denetimli Serbestlik\' önlükleri ile şapkalarını giyerek ellerindeki fırçalarla sınıfın duvarını boyadı. Hükümlüler ile birlikte boya badana yapan Bakanlar Gül ve Selçuk, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

81 İLDE 1909 OKUL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iki bakanlığın birlikte çok güzel bir işbirliği çalışması yaptığını ifade ederek, \"Toplum yararına çalışma ödevi verilen hükümlülerle ve Denetimli Serbestlik Daire Başkanı ile birlikte güzel bir çalışma yapıldı. 81 ilde 1909 ilköğretim okulunda yaklaşık 45 bin hükümlü boya badana, elektrik tesisat işlerini yapmakta. Buradaki temel yaklaşım; elbette devletimizin bütçesi, okullarımızın bütçesi bunu yapmaya yeter; ama amaç sosyal sorumluluk anlamında bir mesaj vermek. Çocuklarımıza yarınımızın teminatı olan yavrularımıza, gençlerimize suç ve suçlu, suçluların da topluma tutunması yönünde esasen cezanın asıl amacının toplumla birlikte ıslah olma mesajının da verilmesidir\" diye konuştu.

\'EĞİTİM VE ADALET SUÇA BULAŞMAMANIN TEMEL İLKESİ\'

Bakan Gül, suç ve cezanın toplumun bir gerçeği olduğunu, suça bulaşmamanın iki temel yaklaşımının eğitim ve adalet olduğunu vurguladı. Bakan Gül, \"\'Eğitim\' aklın, \'adalet\' vicdanın terazisidir. Bu ikisinin şaşmaması lazım. Eğitim suça ve suçluya önemli bir pusula olması halinde suçu önleyecek en önemli argümandır. \'Bir musibet bin nasihatten iyidir\' atasözümüz var. Bugün de işte hükümlüler topluma katkıda bulunmak amacı ile hiç kimse istemez; ama bir şey başına geldiğinde en azından toplum ile bir arada olmak, topluma yararlı olmak önemli, erdemli bir davranıştır\" dedi.

\'EĞİTİMİ ARTIRARAK SUÇU AZALTACAĞIZ\'

Bakan Gül, yapılan etkinliğin bir ceza politikası olduğunu ifade etti ve suçların ancak eğitimin artırılarak azaltılabileceğini kaydetti. Bakan Gül, \"Milli Eğitim Bakanımız ile protokolleri güncelledik. En kısa zamanda cezaevinde bulunan çocuklar başta olmak üzere eğitim imkanlarını sonuna kadar destekliyoruz. Kimileri bu boya badana işlerini meslekten biliyor; ama bilmeyenler de işte burada. Halk Eğitim Programı kapsamında bu meslekleri öğreniyorlar, cezaevinden çıktıktan sonra iş güç sahibi oluyorlar. Onların eline bakan çoluk çocuğuna da ekmek götürüyorlar. Bu alandaki sosyal sorumluluk projelerini artıracağız. Sadece 15 tatillerde değil, hafta sonları da bu talepleri karşılayacağız\" şeklinde konuştu.

BAKAN SELÇUK: ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLACAKLAR

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı\'nın öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinin önemine dikkat çekerek, \"Bunun eğitim ile ilgili olması çok önemli. Burada yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı boya badana, ihtiyaçların giderilmesi için çok güzel bir işbirliği çalışması var. Denetimli Serbestlik ile yapılan bu uygulamanın ülkemizde yaygın olarak yapılması çok önemli. Burada bunun çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. İkinci dönemin başlaması ile birlikte çocuklar çok daha temiz ve düzenli bir şekilde sınıfta başladıklarını gördüklerinde çok mutlu olacaklar. Kimlerin ne tür katkılar sağlayarak bu çalışmaları yaptığını bilmeleri onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum. Bu çalışma kapsamında bizi bir araya getiren Adalet Bakanı\'na teşekkür ederim. Bu çalışmalar el ele yapıldığında bir önemi oluyor. Bu katılımcı çalışmayı düzenleyen herkese özel olarak teşekkür ederim\" dedi.

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