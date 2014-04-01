Hangi parti kaç il, kaç ilçe kazandı?

2014 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AKP Türkiye genelinde yüzde 45,67 oranında oy alarak birinci parti oldu. İkinci CHP yüzde 27,7 oy alırken, üçüncü MHP yüzde 15,05, BDP yüzde 4,23 oranında oy aldı. Oyların yüzde 7,35’i ise diğer partilere gitti.

AKP ülke genelinde 21 büyükşehir ve 32 ilin belediye başkanlığını kazandı. 2009'daki yerel seçimlerde 10 büyükşehir kazanan AKP, bu alanda büyük bir başarı sağladı. Ayrıca AKP 2009'da 35 ili kazanmıştı.

CHP, 5 büyükşehir ve 7 ilde belediye başkanlığını kazandı. CHP, 2009 yerel seçimlerinde 3 büyükşehir ve 10 ilde ipi göğüslemişti.

MHP 2 büyükşehirde seçimi kazanırken, 6 ilde koltuğu kazandı. 2009 seçimlerinde MHP sadece Adana Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış, bunun dışında 9 ilde birinci parti olarak seçimi kazanmıştı.

Barış ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerini kazandı. Ayrıca 6 ilde de belediye başkanlığı koltuğu BDP'nin oldu. 2009 yerel seçimlerine Demokratik Toplum Partisi (DTP) olarak katılmış ve 1 büyükşehir, 7 ilde kazanmıştı.

Saadet Partisi büyükşehirlerde ve illerde başkanlık elde edemedi. SP ülke genelinde bazı ilçe belediyelerinde seçimi kazanabildi. 2009'da seçimlere, Genel Başkanlığında AKP'nin şimdiki Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile katılan SP, o seçimlerde de büyükşehir ve il belediyelerini kazanamamıştı.

Demokrat Parti, büyükşehir ve illerde başkanlık koltuğu elde edemedi. Türkiye genelinde bazı ilçelerde başkanlık koltuğunu elde etti. 2009 seçimlerinde büyükşehir kazanamayan DP, 1 ilde yerel yönetimi devralmıştı.

Hiçbir büyükşehir ve ilde başkanlığı kazanamayan DSP, ülke genelinde bazı ilçelerin başkanlığını kazanabildi. Demokratik Sol Parti'nin 2009 yerel seçimlerinde elde ettiği 1 büyükşehir ve 1 de il bulunuyordu.

Demokratik Sol Parti'nin 2009 yerel seçimlerinde elde ettiği 1 büyükşehir ve 1 de il bulunuyordu.

Büyükşehirlerde ve illerde belediye başkanlığı elde edemeyen bir başka parti de Büyük Birlik Partisi. BBP, 2009'daki yerel seçimlerde merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olan Sivas'ı kazanmıştı.

AKP 609 ilçede belediye başkanlığını kazanırken, CHP 174, MHP 113, BDP 75, SP 8 ilçe kazandı. Seçimlerin en büyük sürprizlerinden birine ise TKP imza attı. TKP tarihinde bir ilki başararak, Tunceli'nin Ovacık ilçesini kazanmayı başardı.

İl ve ilçelere göre resmi olmayan tam liste şöyle :

ADANA BÜYÜKŞEHİR: Hüseyin Sözlü (MHP)

Ceyhan: Mehmet Ali Arzu AKP, Çukurova: Soner Çetin CHP, Karataş: Boğaçhan Ünal CHP, Pozantı: Mustafa Çay MHP, Saimbeyli: Mustafa Şahin Gökçe MHP, Sarıçam: Bilal Uludağ MHP, Tufanbeyli: Remzi Ergü AKP, Yüreğir: Mahmut Çelikcan AKP

ADIYAMAN: Fehmi Hüsrev Kutlu (AKP)

Besni: İbrahim Öztürk SP, Çelikhan: Mustafa Bulut AKP, Gölbaşı: Yusuf Özdemir AKP, Kahta: Abdurrahman Toprak AKP, Samsat: Yusuf Fırat AKP, Sincik: Mehmet Buz AKP, Tut: Cemal Avcı CHP

AFYON: Burhanettin Çoban (AKP)

Başmakçı: Ayhan Gönüllü MHP, Bolvadin: Fatih Kayacan AKP, Çay: Hüseyin Çağrı MHP, Dazkırı: İsmail Taylan CHP, Hocalar: Ali Arslan AKP, İhsaniye: Şaban Çabuk MHP, İscehisar: Mustafa Çibik AKP, Sandıklı: Mustafa Çöl AKP, Sinanpaşa: Murat Karakoyun AKP, Sultandağı: Osman Acar CHP, Şuhut: Recep Bozkurt AKP

AĞRI: Ağrı'da oylar yeniden sayılacak

Diyadin: Hazal Aras BDP, Doğubeyazıt: Murat Rohat Özbay BDP, Tatlıçay: İsmail Taşdemir AKP

AKSARAY: Haluk Şahin Yazgı (AKP)

Ağaçören: Tuncay Atak AKP, Eskil: Niyazi Alçay AKP, Gülağaç: Faruk Teymen AKP

AMASYA: Cafer Özdemir (AKP)

Göynücek: Kemal Şahin AKP, Gümüşhacıköy: Zehra Özyol CHP, Hamamözü: Bahattin Destebaş SP, Suluova: Fatih Üçok AKP, Taşova: Bayram Öztürk AKP

ANKARA BÜYÜKŞEHİR: Melih Gökçek (AKP)

Aykurt: Gültekin Ayantaş AKP, Altındağ:Veysel Tiryaki AKP, Ayaş: Bülent Taşan AKP, Bala: İbrahim Gürbüz AKP, Beypazarı: Tuncer Kaplan AKP, Çamlıdere: Hazım Caner Can AKP, Çankaya: Alper Taşdelen CHP, Çubuk: Tuncay Acehan AKP, Elmadağ: Gazi Şahin AKP, Etimasgut: Enver Demirel MHP, Evren: Abdulkadir Demirci AKP, Gölbaşı: Fatih Duruay AKP, Güdül: Havva Yıldırım AKP, Kalecik: Filiz Ulusoy AKP, Kazan: Lokman Ertürk AKP, Keçiören: Mustafa Ak AKP, Kızılcahamam: Muhittin Güney AKP, Mamak: Mesut Akgül AKP, Nallıhan: Mehmet Mete AKP, Polatlı: Mürsel Yıldızkaya MHP, Pursaklar: Selçuk Çetin AKP, Sincan: Mustafa Tuna, Şereflikoçhisar: Ferda Polat AKP,

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR: Menderes Türel (AKP)

Akseki: İsmet Uysal AKP, Aksu: Halil Şahin AKP, Elmalı: Ümit Öztekin AKP, Finike: Kaan Osman Sarıoğlu MHP, İbradı: Serkan Küçükkuru CHP, Kepez: Hakan Tütüncü AKP, Konyaaltı: Muhittin Böcek CHP, Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya AKP, Manavgat: Şükrü Sözen CHP, Muratpaşa: Ümit Uysal CHP, Serik: Ramazan Çalık AKP

ARDAHAN: Faruk Köksoy (AKP)

Çıldır: Nurettin Aygün CHP, Damal: Ergin Önal CHP, Göle: Akın İsmailoğlu AKP, Hanak: Ayhan Büyükkaya CHP, Posof: Cahit Ulgar AKP

ARTVİN: Mehmet Kocapete (AKP)

Ardanuç: Yıldırım Demir CHP, Arhavi: Coşkun Hekimoğlu AKP, Borçka: Aslan Atan AKP, Murgul: Hasan Çavuş AKP, Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk AKP, Yusufeli: Eyüp Aytekin AKP

AYDIN BÜYÜKŞEHİR: Özlem Çerçioğlu (CHP)

Çine: Enver Salih Dinçer CHP, Efeler: Mesut Özakcan CHP, Germencik: Kasım Çalışkan HDP, İncirliova: Gürşat Kale MHP, Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı CHP, Karpuzlu: Tuğrul Ozan MHP, Koçarlı: Abdullah Arıcı AKP, Köşk: Rıfat Kadri Kılınç AKP, Kuşadası: Özer Kayalı CHP, Kuyucak: Metin Ertürk AKP, Nazilli: Haluk Alıcık MHP, Söke: Süleyman Toyran CHP, Sultanhisar: Ertegün Ünal AKP, Yenipazar: Ebubekir Karakaş MHP

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR: A. Edip Uğur (AKP)

Altıeylül: Zekai Kafaoğlu AKP, Ayvalık: Rahmi Gencer CHP, Balya: Osman Kılıç MHP, Bandırma: Dursun Mirza CHP, Bigadiç: İsmail Avcu AKP, Burhaniye: Firket Akova CHP, Dursunbey: Ramazan Bahçavan AKP, Edremit: Kamil Saka CHP, Erdek: Hüseyin Aysan AKP, Gönen: Hüseyin Yakar AKP, Havran: Emin Ersoy AKP, İvrindi: Recai Baytar AKP, Karesi: Yücel Yılmaz AKP, Kesput: İsmail Cankul AKP, Manyas: Hasan Kahraman AKP, Marmara: Süleyman Aksoy AKP, Savaştepe: Turhan Şimşek AKP, Sındırgı: Ekrem Yavaş AKP, Susurluk: Hüseyin Hızlıoğlu AKP.

BARTIN: Cemil Akın (MHP)

Amasra: Mehmet Emin Timur CHP, Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın AKP, Ulus: Hasan Hüseyin Uzun AKP

BATMAN: Sabri Özdemir (BDP)

Beşiri: Mustafa Öztürt BDP, Gercüş: A. Kerim Kaya BDP, Hasankeyf: A Vahap Kusen AKP, Kozluk: M. Veysi Işık AKP, Sason: Muzaffer Arslan AKP

BAYBURT: Mete Memiş (AKP)

Aydıntepe: Haşim Şentürk MHP, Demirözü: Selami Ersen AKP

BİLECİK: Selim Yağcı (AKP)

Bozüyük: Fatih Bakıcı AKP, İnhisar: Ayhan Ödübek MHP, Osmaneli: Münür Şahin AKP, Pazaryeri: Muzaffer Yalçın AKP, Söğüt: Halil Aydoğdu MHP,

BİNGÖL: Yücel Barakazi (AKP)

Adaklı: Zeki Işık AKP, Genç: Mehmet Hadi Topraktan AKP, Kiğı: Yılmaz Gündüz CHP, Solhan: Abdulhakim Yıldız AKP,

BİTLİS: Hüseyin Olan (BDP)

Adilcevaz: Necati Gürsoy AKP, Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban AKP, Güroymak: Mehmet Emin Özkan BDP, Hizan: İhsan Uğur BDP, Mutki: Özcan Birlik BDP, Tatvan: Fettah Aksoy AKP

BOLU: Alaaddin Yılmaz (AKP)

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu AKP, Gerede: Mustafa Allar AKP, Göynük: Kemal Kazan AKP, Kıbrıscık: Doğan Dağ CHP, Mengen: Turhan Bulut CHP, Seben: Süleyman Özbağ AKP, Yeniçağa: Recayi Çağlar AKP

BURDUR: A. Orkun Ercengiz (CHP)

Altınyayla: Ahmet Serttaş AKP, Bucak: Süleyman Mutlu AKP, Çeltikçi: Rıza Yanar AKP, Gölhisar: Ramazan Canural AKP, Kemer: Durmuş Erdem AKP,

BURSA BÜYÜKŞEHİR: Recep Altepe (AKP)

Büyükorhan: Hasan Taş AKP, Gemlik: Refik Yılmaz AKP, Gürsü: Cüneyt Yıldız AKP, Harmancık: Mustafa Çetinkaya AKP, İnegöl: Alinur Aktaş AKP, İznik: Osman Sargın AKP, Karacabey: Ali Özkan AKP, Keles: Mehmet Teke AKP, Kestel: Yener Acar AKP, Mudanya: Hayri Türkyılmaz CHP,Mustafakemalpaşa: Sadi Kurtulan AKP, Nilüfer: Mustafa Bozbey CHP, Orhaneli: İrfan Tatlıoğlu AKP, Orhangazi: Neşet Çağlayan AKP, Osmangazi: Mustafa Dündar AKP, Yenişehir: Süleyman Çelik AKP, Yıldırım: İsmail Hakkı Edebali AKP

ÇANAKKALE: Ülgür Gökhan (CHP)

Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin AKP, Bayramiç: Sadettin Arslan AKP, Biga: İsmail Işık CHP, Bozcaada: Hakan Can Yılmaz CHP, Çan: Abdurrahman Kuzu AKP, Eceabat: Adem Ejder MHP, Ezine: Haluk Babaoğlu AKP, Gelibolu: Münir Mustafa Özacar CHP, Gökçeada: Ünal Çetin MHP, Lapseki: Eyüp Yılmaz AKP, Yenice: Veysel Acar AKP

ÇANKIRI: İrfan Dinç (AKP)

Atkaracalar: Rifat Altuntop AKP, Bayramören: Halil Muratoğlu MHP, Çerkeş: Hasan Sopacı AKP, Eldivan: Nusrettin Gökçer MHP, Ilgaz: Arif Çayır MHP, Kızılırmak: Bayar Soysal AKP, Korgun: Halil Öz AKP, Kurşunlu: Şakir Kaymak AKP, Orta: Bayram Yavuz Onay AKP, Şabanözü: Mustafa Karakaya MHP, Yapraklı: Ali Hasekioğlu AKP

ÇORUM: Muzaffer Külcü (AKP)

Alaca: Muhammet Esat Eyvaz AKP, Bayat: Ekrem Ünlü AKP, Boğazkale: Osman Tangazoğlu AKP, Dodurga: MUstafa Aydın DP, İskilip: Recep Çatma AKP, Kargı: Zeki Şen AKP, Mecitözü: Yaşar Kabakçı AKP, Ortaköy: Taner İsbir AKP, Osmancık: Hamza Karataş AKP, Sungurlu: Abdulkadir Şahiner MHP, Uğurludağ: Remzi Torun MHP

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR: Osman Zolan (AKP)

Acıpayam: Hulusi Şevkan AKP, Babadağ: Salim Demirezen AKP, Baklan: Yusuf Gülsever AKP, Bekilli: Mustafa Başkafa CHP, Beyağaç: Mustafa Akçay AKP, Bozkurt: Birsen Çelik CHP, Buldan: Ahmet Kırık AKP, Çal: Fethi Akcan MHP, Çameli: Cengiz Arslan AKP, Çardak: Mahmut Öztürk AKP, Çivril: Gürcan Güven AKP, Güney: Halil Ayhan AKP, Honaz: Turgut Devecioğlu AKP, Kale: Erkan Hayla AKP, Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu AKP Pamukkale: Hüseyin Gürlesin AKP Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş AKP Serinhisar: Mehmet Kobaş AKP Tavas: Turhan Veli Akyol AKP

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR: Gültan Kışanak (BDP)

Bağlar: Birsen Kaya Akat BDP Bismil: Cemile Eminoğlu BDP Çermik: Mehmet Akdağ AKP Çınar: Ahmet Cengiz BDP Çüngüş: Zübeyir Arslanca AKP Dicle: Abdulsamed Bilgin BDP Eğil: Mehmet Karakaş AKP Ergani: Ramazan Kartalmiş BDP Hani: Abdurrahman Zorlu BDP Hazro: Güler Özavcı Doğu BDP Kayapınar: Mehmet Ali Aydın BDP Kocaköy: Affüllah Kar BDP Kulp:Abdullah Özgen AKP Lice: Rezan Zuğurli BDP Silvan: Yüksel BodakçiBDP Sur: Seyid Narin BDP Yenişehir: Selim Kurbanoğlu BDP

DÜZCE: Mehmet Keleş (AKP)

Akçakoca: Cüneyt Yemenici AKP, Cumayeri: Recep Tuna AKP, Çilimli: Muhsin Yavuz AKP, Gölyaka Bekir Akbulut AKP, Gümüşova: Ahmet Azap AKP, Kaynaşlı: Erol Bayraktar AKP, Yığılca: Muzaffer Yiğit AKP

EDİRNE: Recep Gürkan (CHP)

Enez: Abdullah Bostancı AKP, Havsa: Oğuz Tekin CHP, İpsala: Mehmet Kerman AKP Keşan: Mehmet Özcan CHP, Lalapaşa: Bülent Şahinbaş MHP, Meriç: Nihat Yörük AKP, Süloğlu: Mehmet Ormankıran CHP, Uzunköprü: Enis İşbilen CHP,

ELAZIĞ: Mücahit Yanılmaz (AKP)

Ağın: Yılmaz Serttaş MHP, Arıcak: Münür Yıldız BBP, Baskil: İhsan Akmurat AKP, Karakoçan: Burhan Kocaman BDP, Keban:Fethiye Atlı AKP, Kovancılar: Hacı AKPınar AKP, Maden: Orhan Yavuz AKP Palu:Said Dağoğlu AKP Sivrice:Turgay Gündoğan SP

ERZİNCAN: Cemalettin Başsoy (AKP)

Çayırlı:Atınç Bahadır AKP İliç:Muhlis Doğan MHP Kemah:Mahmut Cantekin AKP Kemaliye:Mustafa Haznedar AKP Otlukbeli: Vahdet Ercan AKP Refahiye: Cevdet Çınar MHP Tercan:Mehmet Yılmaz MHP Üzümlü: Ahmet Sazlı AKP

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR: Mehmet Sekmen (AKP)

Aşkale: Enver Başaran AKP, Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan AKP, Çat: Melik Yaşar AKP, Hınıs: Hasan Basri Fırat BDP, Horosan: Abdulhatem Bastem AKP İspir: Osman Çakır AKP Karaçoban: İrfan Sarı BDP Karayazı: Sait Karabakan BDP Köprüköy: Osman Belli AKP Narman: Yücel Ahmet İşleyen AKP Oltu: İbrahim Ziyrek AKP Olur: Rüstem Polat AKP Palandöken: Orhan Bulutlar AKP Pasinler: Ünsal Sertoğlu AKP Pazaryolu:Recep Kaplan AKP Şenkaya: Görbil Özcan AKP Tekman: Müfit Bingöl AKP Tortum: Hasan Çakmak AKP Uzundere: Halis Özsoy AKP, Yakutiye: Ali Korkut AKP

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR: Yılmaz Büyükerşen (CHP)

Alpu: Rafet Demirtaş AKP Beylikova: Özkan Alp AKP Çifteler: Metin Özen AKP Günyüzü: Mehmet Remzi Arayit AKP Han: Erdal Şanlı CHP İnönü: Kadir Bozkurt AKP Mahmudiye: Ayşe Güney AKP, Mihalgazi: Zeynep Akgün AKP, Mihalıççık: İsmail Uysal AKP, Odunpazarı: Kazım Kurt CHP, Sarıcakaya: Faruk Güler AKP, Seyitgazi: Hasan Kalın AKP, Sivrihisar: Hamit Yüzügüllü AKP, Tepebaşı: Ahmet Ataç CHP

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR: Fatma Şahin (AKP)

Araban: Mehmet Özdemir AKP, İslahiye: Kemal Vural AKP Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz MHP Nizip: Hacı Fevzi Akdoğan AKP Nurdağı: Hacı Coşkun MHP Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç MHP Şahinbey: Mehmet Tahmazoğlu AKP Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu AKP Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu AKP

GİRESUN: Kerim Aksu (CHP)

Alucra: Asım Kaymakçı AKP Bulancak: Recep Yakar AKP Çamoluk: Savaş Akarçeşme AKP Çanakçı: Tuncay Kasım AKP Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu AKP Doğankent: Haşim Birol Tekin MHP Espiye: Mustafa Karadere AKP Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu AKP Görele: Tolga Erener AKP Güce: Aytekin Geçgel AKP Keşap: Mehmet Emür AKP Piraziz: Hayri Özdemir AKP Şebinkarahisar: Şahin Yılancı AKP Tirebolu: Abdullah Karapıçak AKP Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu AKP

GÜMÜŞHANE: Ercan Çimen (AKP)

Kelkit: Ünal Yılmaz AKP Köse: Şerif Aygün AKP Kürtün:Ahmet Kanat AKP Şiran: Ömer Yeniçeri MHP Torul: Hayri Bostan MHP

HAKKARİ: Dilek Hatipoğlu (BDP)

Çukurca: Servet Tunç BDP Şemdinli: Fikri Algül AKP Yüksekova: Ruken Yetişkin BDP

HATAY BÜYÜKŞEHİR: Lütfi Savaş (CHP)

Altınözü:Rifat Sarı AKP Antakya: İsmail Kimyeci AKP Arsuz: Nazım Çulha CHP Belen: Adnan Vurucu AKP Defne: İbrahim Yaman CHP Dörtyol: Yaşar Toksoy MHP Erzin: Kasım Şimşek AKP Hassa: Abdurrahman Demirel AKP İskenderun: Yusuf Hamit Civelek CHP Kırıkhan: Ayhan Yavuz AKP Payas:Bekir Altan AKP Reyhanlı: Hüseyin Şanverdi AKP Samandağ: Mithat Nehir CHP Yayladağı: Mehmet Kalkan AKP

IĞDIR : Gündüz Güneş (MHP)

Aralık : Bayram Teksay, DP, Karakoyunlu: Kurban Kaya CHP, Tuzluca : Mehmet Gültekin BDP

ISPARTA: Yusuf Ziya Günaydın (MHP)

Aksu: Ali Kaya CHP Atabey: Tevfik Atasoy AKP Eğirdir: Ömer Şengöl DP Gelendost: Mehmet Sezgin AKP Gönen: Hüseyin Kaya CHP Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak AKP Sinirkent: Erol Civelekoğlu MHP Sütçüler: Mustafa Üstün AKP Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı BBP Uluborlu: Mehmet Ünverdi AKP Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü MHP Yenişarbademli: Mustafa Erdem CHP

İZMİR BÜYÜKŞEHİR: Aziz Kocaoğlu (CHP)

Aliağa: Serkan Acar MHP Balçova: Mehmet Ali Çalkaya CHP Bayındır: Mehmet Kertiş AKP Bayraklı: Hasan Karabağ CHP Bergama: Mehmet Gönenç CHP Beydağ: Vasfi Şentürk CHP Bornova: Olgun Atilla CHP Buca: Levent Priştina CHP Çeşme: Muhittin Dalgıç CHP Çiğli: Hasan Arslan CHP Dikili: Mustafa Tosun CHP Foça: Gökhan Demirağ CHP Gaziemir: Halil Ibrahim Şenol CHP Güzelbahçe: Mustafa İnce CHP Karabağlar: Muhittin Selvitopu CHP Karaburun: Ahmet Çakır CHP Karşıyaka: Hüseyin Mutlu AKPınar CHP Kemalpaşa: Arif Uğurlu AKP Kiraz: Saliha Şengül MHP Konak: Sema Pekdaş CHP Menderes: Bülent Soylu AKP Menemen: Tahir Şahin CHP Narlıdere: Abdül Batur CHP Ödemiş: Bekir Keskin CHP Seferihisar: Tunç Soyer CHP Selçuk: Hüseyin Vefa Ülgür CHP Tire: Tayfur Çiçek CHP Torbalı: Adnan Yaşar Görmez AKP Urla:Sibel Uyar CHP

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR: Mehmet F. Erkoç (AKP)

Afşin: Mehmet Fatih Güven AKP Andırın: Ali Çatalbaş MHP Cağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek MHP Dulkadiroğlu: Necati Okay AKP Ekinözü: Fatih Vicdan CHP Elbistan: Durmuş Küçük AKP Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın AKP Nurhak: Onikişubat: Hanefi Mahçiçek AKP Pazarcık: Yakup Hamdi Bozdağ AKP Türkoğlu: Osman Okumuş AKP

KARABÜK: Rafet Vergili (MHP)

Eflani: İbrahim Ertuğrul AKP Eskipazar: Dursun Baş AKP Ovacık: Mustafa Dursun MHP Safranbolu: Necdet Aksoy AKP Yenice: Zeki Çaylı AKP

KARAMAN: Ertuğrul Çalışkan (AKP)

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı MHP Başyayla: Şerafettin Bulgurcu AKP Ermenek: Uğur Sözkesen AKP Kazımkarabekir: Ali Ihsan Alanlı AKP Sarıveliler: Halil Kulak AKP

KARS: Murtaza Karaçanta (MHP)

Akyaka: Muhammed Toptaş CHP Arpaçay: Erçetin Altay AKP Digor: Ekrem Bingül BDP Sarıkamış: Göksal Toksoy AKP Selim: Coşkun Altun AKP Susuz: Ali Yeğin CHP

KASTAMONU: Tahsin Babaş (AKP)

Abana: Rıdvan Oyar AKP Ağlı: Şahin Çolak MHP Araç: Mustafa Ayanoğlu AKP Azdavay: Osman Nuri Civelek AKP Bozkurt: Bozkurt Ekeş MHP Cide: Nejdet Demir AKP Çatalzeytin: Ahmet Demir MHP Daday: Hasan Fehmi Taş CHP Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu Bağımsız Doğanyurt: Ahmet Kaya AKP Hanönü: Serkan Uçar AKP İhsangazi: Zühtü Danacı AKP İnebolu: Engin Uzuner MHP Küre: Kamil Aydınlı MHP Seydiler: Mehmet Şahin AKP Şenpazar: Cem Çınar AKP Taşköprü: Hüseyin Arslan AKP Tosya: Kazım Şahin AKP

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR: Mehmet Özhaseki (AKP)

Akkışla: Ali Ergül AKP Bünyan: Şinasi Gülcüoğlu AKP Develi: Mehmet Cabbar AKP Felahiye: Vural Coşkun AKP Hacılar: Doğan Ekici AKP İncesu: Zekeriya Karayol AKP Kocasinan: Mustafa Çelik AKP Melikgazi: Memduh Büyükkılıç AKP Özvatan: Nasip Aksoy AKP Pınarbaşı: Dursun Ataş MHP Sarıoğlan: Ali Osman Yıldız MHP Talas: Mustafa Palancıoğlu AKP Tomarza: Fahrettin Işık AKP Yahyalı: Esat Öztürk AKP Yeşilhisar: Abdulkadir Akdeniz AKP

KIRIKKALE: Mehmet Saygılı (AKP)

Bahşılı: İbrahim Uyar AKP, Balışeyh: Ali Dedeoğlu AKP, Çelebi: Süleyman Uluyol AKP, Delice: Turgut Özdem SP, Karakeçili: Hüseyin Özçelik AKP, Keskin: Dede Yıldırım BBP, Sulakyurt: İsmail Bildik MHP, Yahşihan: Ahmet Sungur AKP

KIRKLARELİ: M. Siyan Kesimoğlu (CHP)

Babaeski: Abdullah Hacı (CHP), Demirköy: Muhlis Yavuz (MHP), Kofçaz: Mehmet Balcı (CHP), Lüleburgaz: Emin Halebak (CHP), Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel (AKP), Pınarhisar: Mustafa Cingöz (CHP), Vize: Sedat Balkı (MHP)

KIRŞEHİR: Yaşar Bahçeci (AKP)

Akçakent: Yılmaz Kılıç (AKP), AKPınar: Mustafa Karahan (AKP), Boztepe: Ramazan Aydın (AKP), Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu (AKP), Kaman:Erhan Talu (MHP), Mucur: Ali Şahin (MHP)

KİLİS: Hasan Kara (AKP)

Elbeyli: Süleyman Şimşek (AKP), Musabeyli: Ayhan Yılmaz (AKP), Polateli: Hakkı Çelik (AKP)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR: İ. Karaosmanoğlu (AKP)

Başiskele: Hüseyin Ayaz (AKP), Çayırova: Şevki Demirci (AKP), Darıca: Şükrü Karabacak (AKP), Derince: Ali Haydar Bulut (AKP), Dilovası: Ali Toltar (AKP), Gebze: Adnan Köşker (AKP), Gölcük: Mehmet Ellibeş (AKP), İzmit: Nevzat Doğan (AKP), Kandıra: Ünal Köken (AKP), Karamürsel: İsmail Yıldırım (AKP), Kartepe: Hüseyin Üzülmez (AKP), Körfez: İsmail Baran (AKP)

KONYA BÜYÜKŞEHİR: Tahir Akyürek (AKP)

Ahırlı: İsa Akgül (AKP), Akören: Ekrem Tulukçu (MHP), Akşehir: Salih Akkaya (AKP), Altınekin: Muharrem Dere (AKP), Beyşehir: Murat Özaltun (AKP), Bozkır: İbrahim Gün (AKP), Cihanbeyli: Mehmet Kale (AKP), Çeltik: Mehmet Ekizoğlu (AKP), Çumra: Mehmet Oğuz (AKP), Derbent: Hamdi Acar (AKP), Derebucak: Ahmet Kısa (AKP), Doğanhisar: Ömer Kayhan (AKP), Emirgazi: (MHP), Ereğli: Özkan Özgüven (AKP), Güneysınır: Ahmet Demir (SP), Hadim: Ahmet Hamdioğlu (AKP), Halkapınar: Fahri Vardar (SP), Hüyük: Mehmet Şahin (AKP), Ilgın: H.İbrahim Oral (AKP), Kadınhanı: M.Nuri Ödük (AKP), Karapınar: Mehmet Yaka (AKP), Kulu: Ahmet Yıldız (AKP), Sarayönü: Fatma Toru (AKP), Seydişehir: Mehmet Tutal (AKP), Taşkent: Osman Arı (AKP), Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa (CHP), Yalıhüyük: Hasan Koçer (AKP), Yunak: Abdullah Emre Demirhan (AKP)

KÜTAHYA: Kamil Saraçoğlu (AKP)

Altıntaş: Ferit Karabulut (AKP), Aslanapa: Asaf Akar (AKP), Çavdarhisar: Halil Başer (AKP), Domaniç: Sahvet Ertürk (MHP), Dumlupınar: Niyazi Tezcan (MHP), Emet: Mustafa Koca (AKP), Gediz: M.Ali Saraoğlu (AKP), Hisarcık: Fatih Çalışkan (AKP), Pazarlar: Cavit Erdoğan (MHP), Simav: Süleyman Özkan (AKP), Şaphane: Rasim Daşhan (CHP), Tavşanlı: Mustafa Güler (AKP)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR: Ahmet Çakır (AKP)

Akçadağ: Ali Kazgan (AKP), Arapgir: Haluk Cömertoğlu (AKP), Arguvan: Mehmet Kızıldaş (CHP), Battalgazi: Selahattin Gürkan (AKP), Darende: Süleyman Eser (AKP), Doğanşehir: Vahap Küçük (AKP), Doğanyol: Recep Güzelbey (AKP), Hekimhan: Aliseydi Millioğulları (CHP), Kale: Cemal Akdemir (AKP), Kuluncak: Mehmet Boyraz (AKP), Pütürge: Mehmet Polat (AKP), Yazıhan: Nevzat Öztürk (AKP), Yeşilyurt: H.Uğur Polat (AKP)

MANİSA: Cengiz Ergün (MHP)

Ahmetli: Ahmet Alhan (AKP), Akhisar: Salih Hızlı (AKP), Alaşehir: Adnan Özdişçi (AKP), Demirci: Selami Selçuk (AKP), Gölmarmara: Kamil Öz (AKP), Gördes: Muhammet Akyol (AKP), Kırkağaç: Y.İsmail Gedüz (AKP), Köprübaşı: Zafer Mergen (AKP), Kula: Hüseyin Tosun (MHP), Salihli: Zeki Kayda (MHP), Sarıgöl: Necati Selçuk (MHP), Saruhanlı: Hüseyin Yaralı (AKP), Selendi: Nurullah Savaş (MHP), Soma: Hasan Ergene (AKP), Turgutlu: Serhat Orhan (AKP), Yunusemre: Mehmet Çerçi (AKP)

MARDİN: M. V. Karaman (AKP)

Artuklu: Serdal Yay (AKP), Dargeçit: Zeynep Sipcik (BDP), Derik: Sabahat Çetinkaya (BDP), Kızıltepe: İsmail Ası (BDP), Mazıdağı: Necla Yıldırım (BDP), Midyat: Şehmus Nasıroğlu (AKP), Nusaybin: Sara Kaya (BDP), Savur: Nezir Yıldız (AKP), Yeşilli: Hayrettin Demir (AKP)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR: Burhanettin Kocamaz (MHP)

Akdeniz: Necdet Tamamoğulları (CHP), Anamur: Mehmet Türe (MHP), Aydıncık: Ferat Aktan (AKP), Bozyazı: Mehmet Ballı (MHP), Çamlıyayla: İslam Sarı (AKP), Erdemli: Mükerrem Tollu (MHP), Gülnar: Ahmet Günel (MHP), Mezitli: Neşet Tarhan (CHP), Mut: Nebi Yılmaz (MHP), Silifke: Mustafa Turgut (CHP), Tarsus: Haluk Bozdoğan (CHP), Toroslar: Hamit Tuna (MHP), Yenişehir: İbrahim Genç (CHP)

MUĞLA: Osman Gürün (CHP)

Bodrum: Mehmet Kocadon (CHP), Dalaman: Süleyman Camuzcuoğlu (AKP), Datça: M.Şener Tokcan (CHP), Fethiye: Behçet Saatcı (DP), Kavaklıdere: Mehmet Demir (AKP), Köyceğiz: Salih Erbay (CHP), Marmaris: M.Ali Acar (CHP), Menteşe: Bahattin Gümüş (CHP), Milas: Muhammet Tokat (CHP), Ortaca: Hasan Karaçelik (CHP), Ula: Ümit Karaaslan (CHP), Yatağan: Mustafa Toksöz (AKP)

MUŞ: Feyat Asya (AKP)

Bulanık: Resul Bülüt (AKP), Hasköy: Mürsel Özen (AKP), Korkut: Haşim Arık (AKP), Malazgirt: Halis Coşkun (BDP), Varto: Sabite Ekinci (BDP)

NEVŞEHİR: Hasan Ünver (AKP)

Acıgöl: Ercan Ertaş (AKP), Avanos: İsmet İnce (CHP), Derinkuyu: Ahmet Balcı (MHP), Gülşehir: Vahdi Arısoy (MHP), Hacıbektaş: A.Rıza Selmanpakoğlu (CHP), Kozaklı: Celalettin Güven (MHP), Ürgüp: Fahri Yıldız (AKP)

NİĞDE: Faruk Akdoğan (AKP)

Altunhisar: Erdal Sarı (AKP), Bor: Sıtkı Erat (AKP), Çamardı: Yavuz Soylu (AKP), Çiftlik: Bayram Taş (AKP), Ulukışla: Osman Duru (CHP)

ORDU: Enver Yılmaz (AKP)

Akkuş: İsa Demirci (AKP), Altınordu: Engin Tekintaş (AKP), Aybastı: İzzet Gündoğar (AKP), Çamaş: Alaaddin Giden (AKP), Çatalpınar: Ahmet Türe (AKP), Çaybaşı: İsmet Yanık (AKP),Fatsa:Hüseyin Anlayan(AKP),Gölköy:A.Kemal Mert (AKP), Gülyalı: Talip Şen(AKP), Gürgentepe: Yener Yalçınkaya (AKP), İkizce: Bahri Söğüt (AKP), Kabadüz: Yener Kaya (AKP)

OSMANİYE: Kadir Kara (MHP)

Bahçe: İbrahim Baz (AKP), Düziçi: Ökkeş Namlı (AKP), Hasanbeyli: Kadirli: Ömer Tarhan (MHP), Sumbas: M.Nuri Nuhoğlu (MHP), Toprakkale: Ahmet Cavit (AKP)

RİZE: Reşat Kasap (AKP)

Ardeşen: Hakan Gültekin (AKP), Çamlıhemşin: İ.Lütfü Melek (BĞMZ) Çayeli: Atilla Esmen (AKP), Derepazarı: Yakup Samangül (AKP), Fındıklı: Adnan Özbalaban (AKP), Güneysu: Halil Turan (AKP), Hemşin: H.Kazım Bekar (AKP), İkizdere: Hasan Kösoğlu (AKP), İyidere: Ahmet Mete (AKP), Kalkandere: Kenan Yıldırım (SP), Pazar: Ahmet Basa (AKP)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR: Zeki Toçoğlu (AKP)

Adapazarı: Süleyman Dişli (AKP), Akyazı: Hasan Akcan (AKP), Arifiye: İsmail Karakullukçu (AKP), Erenler: Cavit Öztürk (AKP), Ferizli: Ahmet Soğuk (AKP), Geyve: Murat Kaya (AKP), Hendek: Ali İnci (AKP), Karapürçek: Orhan Yıldırım (AKP), Sapanca: Aydın Yılmazer (AKP), Serdivan: Yusuf Alemdar (AKP), Söğütlü: Hüseyin Genç (AKP), Karasu: Mehmet İspiroğlu (AKP), Kaynarca: Zeynur Özel (AKP), Kocaali: Ahmet Acar (AKP),Pamukova:Cevat Keser (AKP), Taraklı: Tacettin Özkaraman (AKP)

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR: Y. Ziya Yılmaz (AKP)

Alaçam: Hadi Uyar (AKP), Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP), Atakum: İshak Taşçı (AKP), Ayvacık: Mustafa Belur (AKP), Bafra: Bahri Şahin (AKP), Canik: Osman Genç (AKP), Çarşamba: Hüseyin Dündar (AKP), Havza: Murat İkiz (AKP), İlkadım: Erdoğan Tok (AKP), Kavak: İbrahim Sarıcağolu (AKP), Ladik: Selim Özbalcı (AKP), Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu (AKP), Salıpazarı: Halil Akgül (AKP), Tekkeköy: Hasan Togar (AKP), Terme: Şenol Kul (AKP), Vezirköprü: İ.Sadık Edis (AKP), Yakakent: Hüseyin Kıyma (AKP)

SİİRT: Tuncer Bakırhan (BDP)

Aydınlar: M.Mesut Memduhoğlu (AKP), Baykan: Ali Aydın (BDP), Eruh: Hüseyin Kılıç (BDP), Kurtalan: Nevzat Karatay (AKP), Pervari: Teyyar Özcan (AKP), Şirvan: Necat Cellek (AKP)

SİNOP: Baki Ergül (CHP)

Ayancık: Ayhan Ergün (AKP), Boyabat: Şefik Çakıcı (AKP), Dikmen: Murat Akça (AKP), Durağan: Ahmet Kılıçaslan (AKP), Erfelek: Muzaffer Şimşek (CHP), Gerze: Osman Belovacıklı (CHP), Saraydüzü: Hasan Peker (AKP), Türkeli: H.Dilek Özcan (MHP)

SİVAS: Sami Aydın (AKP)

Akıncılar: Hasan Şen (AKP), Altınyayla: Necmettin Mermer (AKP), Divriği: Hakan Gök (CHP), Doğanşar: N.Oktay Karaman (AKP), Gemerek: (BBP), Gölova: İbrahim Yenidünya (AKP), Gürün: Nami Çiftçi (MHP), Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu (SP), İmranlı: Pehlül İşleyen (MHP), Kangal: Mehmet Öztürk (AKP), Koyulhisar: Osman Epsileli (MHP), Suşehri: Fazlı Yüksel (AKP), Şarkışla: A.Turgay Oğuz (AKP), Ulaş: Hüseyin Gülkanat (CHP), Yıldızeli: Yılmaz Navruz (MHP), Zara: S.Ahmet Pala (AKP)

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR: Celalettin Güvenç (AKP)

Akçakale: Abdulhakim Ayhan (AKP), Birecik: M.Faruk Pınarbaşı (AKP), Bozova: Zeynel Taş (BDP), Ceylanpınar: İsmail Aslan (BDP), Eyyübiye: Mehmet Ekinci (AKP), Halfeti: (BDP), Haliliye: Fevzi demirkol (AKP), Harran: Mehmet Özyavuz (AKP), Hilvan: A.Ali Bayık (AKP), Karaköprü: Nihat Çiftçi (AKP), Siverek: Resul Yılmaz (AKP), Suruç: Orhan Şansal (BDP), Viranşehir: İbrahim Gelin (AKP)

ŞIRNAK: Serhat Kadırhan (BDP)

Beytüşşebap: Nurettin Ataman (BDP), Cizre: Leyla İmret (BDP), Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (AKP), İdil: M.Muhdi Aslan (BDP), Silopi: Emine Esmer (BDP), Uludere: Zeynep Üren (BDP)

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR: Kadir Albayrak (CHP)

Çerkezköy: Vahap Akay (CHP), Çorlu: Ünal Baysan (CHP), Hayrabolu: Şener Çelikayar (AKP), Kapaklı: İrfan Mandalı (CHP), Malkara: Ulaş Yurdakul (CHP), Marmara Ereğlisi: İbrahim Uyan (CHP), Muratlı: Nebi Tepe (CHP), Saray: Nazmi Çoban (CHP), Şarköy: Süleyman Altınok (CHP)

TOKAT: Eyüp Eroğlu (AKP)

Almus: H.Hüseyin Arıkan (AKP), Artova: Lütfi Yalçın (AKP), Başçiftlik: Murat Tuncel (AKP), Erbaa: Hüseyin Yıldırım (AKP), Niksar: Özdilek Özcan (AKP), Pazar: Şerafettin Pervanlar (AKP), Reşadiye: Cemil Kılıç (AKP), Sulusaray: Halil Demirkol (AKP), Turhal: Yılmaz Bekler (AKP), Yeşilyurt: Kazım Misafir (AKP), Zile: Lütfi Vidinel (AKP)

TRABZON BÜYÜKŞEHİR: O.F. Gümrükçoğlu (AKP)

Akçaabat: Şefik Türkmen (AKP), Araklı: Recep Çebi (AKP), Arsin: Erdem Şen (AKP), Beşikdüzü: Orhan Bıçakçıoğlu (AKP), Çarşıbaşı: Coşkun Yılmaz (AKP), Çaykara: Hanefi Tok (AKP), Dernekpazarı: Mehmet Aşık (AKP), Düzköy: Abidin Çelik (CHP), Hayrat: Mehmet Nuhoğlu (AKP), Köprübaşı: Mustafa Sancak (MHP), Maçka: Koray Koçhan (AKP), Of: S.Salih Sarıalioğlu (AKP), Ortahisar: A. Metin Genç (AKP), Sürmene: Rahmi Üstün (AKP), Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Tonya: Osman Beşel (AKP), Vakfıkebir: Muhammet Balta (AKP), Yomra: İbrahim Sağıroğlu (AKP)

TUNCELİ: Mehmet Ali Bul (BDP)

Çemişgezek: Ahmet Şadan Ersoy (CHP), Hozat:, Mazgirt: (BDP), Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek (CHP), Ovacık:, Pertek Recai Vural (AKP), Pülümür Müslüm Tosun (CHP), Ovacık Fatih Mehmet Maçoğlu (TKP)

UŞAK: Nurullah Cahan (AKP)

Banaz: Zafer Arpacı (AKP), Eşme: Hacı Mustafa Çetin (AKP), Karahallı: Ali Topçu (AKP), Sivaslı: Nihat Sazlıgöl (CHP), Ulubey: Ali Rıza Ada (CHP)

VAN: Bekir Kaya (BDP)

Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut (BDP), Başkale: İhsan Güler (BDP), Çaldıran: Faruk Demir (BDP) Çatak: Celalettin Bartu (BDP), Edremit: İbrahim Koç (AKP), Erciş: Diba Keskin (BDP), Gevaş: Sinan Hakan (AKP), Gürpınar: Hayrullah Tanış (AKP), İpekyolu: Abdulmenaf Keyifli (AKP), Muradiye: Mehmet Ali Tunç (BDP), Özalp: Handan Bağcı (BDP), Saray: (BDP), Tuşba: Fevzi Özgökçe (AKP)

YALOVA: Vefa Salman (CHP)

Altınova: Metin Oral (AKP), Armutlu: Mehmet Birkan (AKP), Çınarcık: Avni Kurt (CHP), Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar (AKP), Termal: İsmail Atik (AKP)

YOZGAT: Kazım Arslan (AKP)

Akdağmadeni: Suphi Daştan (AKP), Ahmet Koçak (AKP), Aydıncık: Ahmet Koçak (AKP), Boğazlıyan: Hamdi Erdal (AKP),Çandır: Mustafa Ertan Örgün (AKP) Çayıralan: Yasin Şahiner (AKP), Çekerek: Bedrettin Bozkurt (AKP), Kadışehri: Davut Karadavut (AKP), Saraykent: Ahmet Öçal (AKP), Sarıkaya: Ömer Açıkel (MHP), Sorgun: Ahmet Şimşek (AKP), Şefaatli: Zeki Bozkurt (AKP), Yenifakılı: Yalçın Karadavut (AKP), Yerköy: Mehmet Ağaoğlu (AKP)

ZONGULDAK: Muharrem Akdemir (CHP)

Alaplı: Nevzat Çimenoğlu (AKP), Çaycuma: Bülent Kantarcı (CHP), Devrek: Mustafa Semerci (AKP), Gökçebey: Vedat Öztürk (AKP), Kdz. Ereğli: Hüseyin Uysal (AKP), Kilimli: Ali Aslankılıç (CHP), Kozlu: Ertan Şahin (AKP)