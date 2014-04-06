81 il meydanında kitap okuma etkinliği

Kütüphaneler Haftası kapsamında, toplumun ilgisini kitap ve kütüphaneye çekmek, toplumda okuma alışkanlığı ile okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmak için, 81 ilde ve Kıbrıs‘taki meydanlarda, dün 12.30-13.00 saatleri arasında, 30 dakika boyunca kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe ağırlıklı olarak Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri, akademisyenler, yazarlar, çizerler, yayıncılar, okurlar ve kamu yöneticileri katıldı. Etkinlik Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi ve Gençlik Çalışma Grubu TKD Kampus’un çağrısıyla gerçekleşti.