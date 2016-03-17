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Yaşam

81 golden retriever, deney için Türkiye'den ABD'ye gönderildi!

4 kez ve toplam 81 adet Golden Retriever cinsi köpek ihrac edildi

17 Mart 2016 12:40

Barınaklardan topladıkları golden retriever cinsi köpekleri sahiplenerek deney için ABD'ye gönderen Yasemin B., Simge Y. ve Edna S. kaçakçılıkla suçlanıyor. Bir yılda 81 köpeğin ihraç edildiğini tespit eden savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah'tan Gülcan Demirci'nin haberine göre, süreç, golden retriever cinsi köpekler, genetik yapıları nedeniyle kas hastalığı deneysel araştırmaları için ABD'ye kaçırılıyor' ihbarıyla başladı. İddiaya göre; üçlü köpekleri hayvan barınaklarıyla, sahipsiz hayvan yaşam ve bakım evlerinden sahiplendikleri köpekleri, yurtdışına ihraç ediyordu.

 

4 kez ve toplam 81 adet Golden Retriever cinsi köpek ihrac edildi

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Yusuf İtar, deney için kaçırılan köpeklerle ilgili Yasemin B., Simge Y. ve Edna S. hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. İBB, Yasemin B.'nin 10, Simge S.'nin ise 1 köpeği sahiplendiğini bildirdi. İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Adopt A Golden Atlanta Firması'na yönelik gerçekleştirilmiş 4 kez ve toplam 81 adet Golden Retriever cinsi köpek ihracatı olduğunu belirtti. Golden Retriever cinsi 'Şamata' adlı köpeğinin, Türkiye dışına çıkarılabileceği endişesiyle Atatürk Havalimanı'nda nöbet tutan Nail Artuç'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İki dosya birleşti. Soruşturma sürüyor.

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