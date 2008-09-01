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Yaşam

80'lik dedeye ilginç ceza

Avustralya'da 80 yaşındaki bir adam karısını ilişkiye zorladığı gerekçesiyle 232 bin dolar tazminata mahkûm oldu.

01 Eylül 2008 03:00

Avustralya'da Viagra kullanmaya başladıktan sonra 53 yaşındaki karısıyla günde en az 3 kere ilişkiye giren 80 yaşındaki Svetozar Varmedja, karısının açtığı dava sonucunda 232,000 Avustralya Doları tazminat ödemeye mahkum oldu.

Syndey kentinde yaşayan yaşayan çiftin sakin yaşamları, kocanın 2001 yılında Viagra almaya başlamasıyla değişmeye başladı. Eskiden iyi huylu bir centilmen olan kocasının Viagra'ya başladıktan sonra tam bir canavara döndüğünü söyleyen Bayan Varmedja, 18 ay boyunca günde 3 kez çeşitli biçimlerde ilişkiye zorlandığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İçinde korniş, sopa ve av tüfeğinin de yer aldığı cinsel fantezilerde rol almaya zorlanan kadının gerekçelerini yerinde bulan hakim kocanın açtığı temyiz davasının düşmesine karar verince ismi gizli tutulan kadın 232,000 dolar tazminat almaya hak kazandı. (THE SUNDAY TELEGRAPH)

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