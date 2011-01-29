80'lik dede 'grup seks'te öldü

T24 - Bursa’da 80 yaşındaki sünnetçi, uyarıcı ilaç alıp evine temizliğe gelen kadın ve kocasıyla grup seks yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.





Habertürk'ün haberine göre, Bursa’nın tanınmış sünnetçileri arasında yer alan 80 yaşındaki Hüseyin Birden, tek başına yaşadığı evine temizliğe gelen 40 yaşındaki N.K. ile para karşılığında birlikte oluyordu. Kadının kocası 43 yaşındaki Ş.K. da durumu biliyor ve ses çıkarmıyordu.

Önceki gün N.K., eşiyle birlikte Hüseyin Birden’in evine temizliğe geldi. Birden, temizlik sonrası N.K. ile 2 kez ilişkiye girdi. Bu sırada kadının eşi Ş.K. diğer odada bekledi. Yaşlı sünnetçiden sonra, kocası da eşiyle 3 kez birlikte oldu.



‘Banyoda bulduk'

Ardından da N.K., Ş.K. ve Hüseyin Birden, grup seks yapmaya karar verdi. Ş.K., N.K. ve Hüseyin Birden grup seks yaparken, yaşlı sünnetçi aniden fenalaştı. Ş.K. ve karısı N.K., adamı banyoya götürüp yüzünü yıkamaya ve ayıltmaya çalışsa da Birden, son nefesini vermişti.

Sünnetçinin öldüğünü anlayınca paniğe kapılan temizlikçi kadın ve kocası, yaşlı adamı banyodaki küvete yatırıp, polisi aradı. Çift, eve gelen polise “Eve geldiğimizde böyle bulduk” dedi. Ama yapılan kısa soruşturmada gerçek gün yüzüne çıktı.

Adliyeye çıkarılan karı-koca savcılıktan serbest bırakılırken, 80 yaşındaki Hüseyin Birden’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



