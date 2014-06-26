80'lik çiftten 'kaza böyle yapılır' selfiesi

ABD'nin Los Angeles kentinde 80'li yaşlarda olan bir çift trafik kazası yaptı. Buraya kadar her şey normal. Normal olmayan ise, kazada 60 yıllık eşi arabada mahsur kalırken, 80'lik dedenin "selfie" pozu vermesi.

ABD'nin Los Angeles kentinde 80 yaşlarında bir adam ve 60 yıllık eşi geçtiğimiz Cuma günü Bel Air’da kaza yaptı. Ağaca çarpan arabaları yan devrildi. Kazada çift yara almadı.

Yaşlı adam yolcu koltuğundan dışarı atlarken, kadın sürücü arabanın içinde mahsur kaldı. Çiftin yardımına kazanın yapıldığı bölgede yaşayanlar koştu.

Otomobilde mahsur kalan yaşlı kadın, kurtarılmak yerine önce kocasıyla bir "kaza selfiesi" yapmayı tercih etti.

Yaşlı kadın çantasından cep telefonunu çıkararak, uzattıktan sonra 60 yıllık hayat arkadaşıyla poz verdi.

Daha sonra olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaşlı kadını arabadan çıkararak tedbir amaçlı hastaneye götürdü.