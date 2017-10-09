80'ler modası geri döndü

İkonik fotoğrafçı Derek Ridger, 1980'ler İngilteresi'nde çektiği fotoğrafları "80'lerde" adlı kitabında birleştirdi. "O zamanlar Instagram yoktu, insanlar giyinip dışarı çıkmak zorundaydı" dyen sanatçı, "Şimdi giyinmeli, evde kalmalı ve nasıl göründüklerini bütün dünyaya yatak odalarından göstemeliler" dedi.

Pilot ceketler

Hafifler, sıcak tutuyorlar ve eyşalarınızı koyabileceğiniz 20 kadar cebi var. Pilot ceketlerin son yıllarda neden geri döndüğüne şaşırmamalı.

Amerikalı pilotlar tarafından 1950'lerde giyilen ceketlerde eğer uçakları düşürülürse sinyal vermek için kullanılabilen turuncu bir astar vardı.

Şimdilerde Gigi Hadid, Kanye West, Wiz Khalifa ve ABD'nin first ladysi Melania Trump bile bu ceketin hayranları arasında; ancak Derek 80'lerde bu ceketleri işçi sınıfının çocuklarının kullandığını söylüyor.

Derek, o dönemin yaratıcı zamanlar olduğunu hatırlatarak insanların bu ceketleri bazen rozetlerle bazen de dergilerden kestikleri parçalarla kapladığını anlatıyor.

Asker tıraşı

Asker tıraşının (buzzcut) çok tartışılan bir geçmişi var. 1980'lerde aşırı sağcılar ile beraber anılır olmuştu.

Ancak uzun bir zaman boyunca modanın bir parçasıydı, geçen yıl ise özellikle kadınlarda geri geldi.

Cara Delevingne, Kristen Stewart ve Adwoa Aboah ile Slick Woods gibi modeller bu tarzın yeniden ünlü olmasını sağladı.

Derek, dazlaklardan emolara ve rockerlara, alt kültürdeki çok sayıda gencin fotoğrafını çekti.

"70'lerde fotoğrafçı olarak işe başladığımda, kameramla gezinir ve ne görürsem çekerdim. Genelde ortalarda insanların bakabileceği boş bir resim çerçevesini tutarak, ne gördüğümü görmek için gezinirdim. Bütün fotoğraflarımı öyle yaptım" diyor.

Şimdi herkesin bir kamerası olduğu için insanların portrelerini çekmenin zorlaştığını söylüyor: "İlk fotoğraf çekmeye başladığımda insanların daha önce hiç fotoğraflarının çekilmediğini söylemesini istiyordum.

Şimdi bu olamaz. Herkesin Instagram'ı var, herkes imajının nasıl olduğunu kontrol etmek istiyor."

Kürk montlar

Kürk montlar, Naomi Campbell ve Pamela Anderson gibi ünlülerin destek vermesiyle hayvan hakları savunucusu grupların protestolarının ardından 1990'larda moda olmaktan çıktı.

Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçek ve sahte kürkler defilelere geri döndü.

Eğer 1980'lerde bir alt kültüre aitseniz o kültürün kurallarına sıkı sıkı uymak zorundaydınız.

Derek ise şimdi daha çok tarzların karıştırıldığını düşünüyor: "Punk varken daha çok 'Kendin yap' tadındaydı. İnsanlar ne istiyorsa onu yapıyordu.

"Şimdi yüksek modada onu görüyorsunuz. Birçok tasarımcı sokak modasını alıyor ve onu çok değiştirmiyor bile."

Derek son zamanlarda fotoğraf çekmek için daha çok zorlandığını çünkü insanların tek bir yere gitmediğini anlatıyor:

"70 ve 80'lerde daha çok Soho ve Camden gibi yerlerde olurlardı. Bir akşamüstü dışarı çıkıp 50 farklı tarzı olan kişiyi çekebilirdim.

"Şimdi Camden'a gidersem orasının turist dolu olduğunu görüyorum. Sadece 10 kadar ilginç insan bulabilirim.

"Ancak alt kültürler kesinlikle halen var."