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Yaşam

80'inden sonra on milyon dolarlık servetin sahibi oldular

10 milyon doları aşan 375 dönümlük mirasın varisleri toplandı...

18 Ocak 2011 02:00

T24 - Bodrum’a bağlı Güvercinlik ile Sazköy’de bulunan ve değeri 10 milyon doları aşan 375 dönümlük mirasın varisleri toplandı. Toplantıya yaşları 80’i aşmış 20’ye yakın nine katıldı

Mütesellim Karaosmanzade Hacı Ömer Ağa’dan torunu Hacı Hüseyin Ağa’ya kaldığı belirtilen Bodrum’a bağlı Güvercinlik ve Sazköy’de 375 dönümlük mirastan paylarına düşeni almak isteyenler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

10 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerden hisselerine düşen payları alabilmek için Kocaeli Sulh Hukuk mahkemelerinde açtığı dava sonrasında, 620 varis belirledi.

Gelişmelerin değerlendirilmesi ve mirasçıları temsilen 6 kişinin seçilmesi için Bodrum’un Mumcular beldesindeki düğün salonunda yapılan toplantıya 620 varis ve yakınlarını katıldı. 

80’lik nineler mirasa koştu


'Güçlükle yürüdüler'

Toplantıya katılanları temsilen 6 kişi oy birliğiyle seçilirken, bu kişilerin, arazilerin satış süresinde mirasçıları temsilen görüşmelerde bulunması kararlaştırıldı. Mirasçıların bir bölümü çocuk ve bebekleriyle toplantıya katılırken, 80 yaşın üzerindeki yaklaşık 20 kadın ise yakınlarının yardımı ve bastonlarıyla toplantı salonuna geldi. Yaşlı kadınlar, çocuklarına ve torunlarına daha iyi gelecek bırakmak umuduyla, miras toplantısını izlediklerini söylediler.


'Güvercinlik’in satışını isteyeceğiz'

Kocaeli’de faaliyet gösteren ve Osmanlı tapularının güncellenmesiyle tanınan emlakçı Tuncer Rıfat Barın, mahkeme tarafından verasetlerin çıkarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Artık yerel davalar açılacak. Güvercinlik köyünün satışını talep edeceğiz. Çıkan verasetlere göre 620 mirasçı belirlendi. Bu toplantıda altı mirasçı ve bir avukattan komisyon oluşturuldu.”

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