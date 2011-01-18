80'inden sonra on milyon dolarlık servetin sahibi oldular

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'Güçlükle yürüdüler'



'Güvercinlik’in satışını isteyeceğiz'



Mütesellim Karaosmanzade Hacı Ömer Ağa’dan torunu Hacı Hüseyin Ağa’ya kaldığı belirtilen Bodrum’a bağlı Güvercinlik ve Sazköy’de 375 dönümlük mirastan paylarına düşeni almak isteyenler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:10 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerden hisselerine düşen payları alabilmek için Kocaeli Sulh Hukuk mahkemelerinde açtığı dava sonrasında, 620 varis belirledi.Gelişmelerin değerlendirilmesi ve mirasçıları temsilen 6 kişinin seçilmesi için Bodrum’un Mumcular beldesindeki düğün salonunda yapılan toplantıya 620 varis ve yakınlarını katıldı.Toplantıya katılanları temsilen 6 kişi oy birliğiyle seçilirken, bu kişilerin, arazilerin satış süresinde mirasçıları temsilen görüşmelerde bulunması kararlaştırıldı. Mirasçıların bir bölümü çocuk ve bebekleriyle toplantıya katılırken, 80 yaşın üzerindeki yaklaşık 20 kadın ise yakınlarının yardımı ve bastonlarıyla toplantı salonuna geldi. Yaşlı kadınlar, çocuklarına ve torunlarına daha iyi gelecek bırakmak umuduyla, miras toplantısını izlediklerini söylediler.Kocaeli’de faaliyet gösteren ve Osmanlı tapularının güncellenmesiyle tanınan emlakçı Tuncer Rıfat Barın, mahkeme tarafından verasetlerin çıkarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:“Artık yerel davalar açılacak. Güvercinlik köyünün satışını talep edeceğiz. Çıkan verasetlere göre 620 mirasçı belirlendi. Bu toplantıda altı mirasçı ve bir avukattan komisyon oluşturuldu.”