-800 öğretmen atandı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün ataması yapılan 800 öğretmenin kararnamesinin elektronik ortamda Van'a gönderildiğini ve 14 Kasım'da göreve başlayacaklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün toplam 24 alanda, ''Tercih Dışı Atanmak İstiyorum'' tercihinde bulunan 23 bin 980 adayın arasından puan üstünlüğü esasına göre 800 öğretmenin atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnamelerinin elektronik ortamda Van'a gönderildiği bildirilen açıklamada, öğretmenlerin 14 Kasım 2011'de göreve başlayacakları kaydedildi. Atamalar sonucunda, 35 beden eğitimi, 15 bilişim teknolojileri, 9 biyoloji, 8 coğrafya, 5 çocuk gelişimi ve eğitimi, 22 din kültürü ve ahlak bilgisi, 9 felsefe, 26 fen ve teknoloji, 6 fizik, 11 görsel sanatlar/resim, 2 İ.H.L. meslek Dersleri, 26 ilköğretim matematik öğretmenliği, 66 İngilizce, 4 Kimya/Kimya Teknolojisi, 23 matematik, 19 müzik, 166 okul öncesi, 7 rehber, 248 sınıf, 22 sosyal bilgiler, 2 tarih, 19 Türk dili ve edebiyat, 20 Türkçe, 30 Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Van'da görevlendirildi. -Gönüllü öğretmenlik yapmak isteyenler- Öte yandan Van ve ilçelerinde gönüllü olarak öğretmenlik yapmak isteyenlerle ilgili MEB'e talepler geldiği belirtilen açıklamada, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında fahri veya ek ders ücreti karşılığı görev almak isteyenlerin ''Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü Abdullah Ekici'ye '0312 413 17 68' telefon numarasından ya da 'aekici@meb.gov.tr' internet adresinden'' ulaşabileceği bildirildi.