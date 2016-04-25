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Dünya
Deutsche Welle

'800'den fazla El Kaide militanı öldürüldü'

Suudi Arabistan kaynaklarına göre Yemen'de hükümet güçlerinin ele geçirdiği Mukalla kentinde 800'den fazla El Kaide militanı öldürüldü.

25 Nisan 2016 18:41


Yemen hükümetine bağlı askeri birliklerin, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun desteği ile El Kaide'nin kalesi sayılan Mukalla kentini geri aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Yemen birliklerinin kentte 800'ün üzerinde El Kaide savaşçısını öldürdüğü belirtildi.

Kent sakinleri ve yerel yetkililer de çatışmaların durduğunu ve liman kenti Mukalla'da yaklaşık 2 bin askerin ilerlediğini aktardı.

Batılı uzmanlar, El Kaide'nin kalelerinden biri sayılan Yemen'de örgütün yerel uzantılarının özellikle tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.

Yemen, Suudi Arabistan destekli Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi taraftarları ile İran destekli Husi isyancılarının arasındaki çatışmalara da sahne oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suudi ArabistanYemenMukalla KaideSuudi Arabistan KaideMukallaArabistanSPAYemen KaideDevlet Başkanı Abdurabbu Mansur HadiHusiDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/BÖ

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