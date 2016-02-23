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Dünya
Deutsche Welle

'800'den fazla cihatçı Suriye ve Irak'a gitti'

Almanya, cihatçıları terör hareketlerini yakından izliyor. Alman güvenlik güçleri, IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcıların sayısının 800'ü aştığını açıkladı.

23 Şubat 2016 13:40


Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) sözcüsü, "Die Welt" gazetesine Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye ve Irak'a savaşmaya giden 800'ü aşkın cihatçının üçte birlik kısmı geri göndü. Böylece "cihat turistleri" adı verilen grubun sayısında az da olsa bir artış kaydedildi.

Alman güvenlik güçleri, Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcılardan 130'dan fazlasının hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Bunların bir kısmının canlı bomba eylemlerinde görev alarak ölüme gönderildiği belirtiliyor.

Almanya'nın terörle mücadele önlemleri

Almanya'da olası terör eylemlerine karşı hazırlık yapılıyor. Paris'teki terör saldırılarının ardından BFE+ adlı yeni bir özel harekat birimi oluşturuldu.

"Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus" (Delil Tespiti ve Gözaltı Birimi Artı) ya da kısa ismiyle BFE+ Berlin yakınlarındaki Blumenberg'deki polis merkezinde 50 kişiyle ilk çalışmalarına başladı. Almanya'da gelecek yıl farklı yerlerde dört altbirim daha göreve başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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