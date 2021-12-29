800 yıllık yasak: Avustralya vatandaşı, çocuk nafakası ödemediği sürece 9999'a kadar İsrail'den ayrılamıyor

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İsrail'de yaşayan Avustralyalı bir adamın, 18 milyon sterlinlik çocuk nafakası borcunu ödemediği sürece kendisine 8 bin senelik seyahat cezası uygulanacağı belirtildi.

Bir ilaç firmasında analitik kimyacı olarak çalışan 44 yaşındaki Noam Huppert, aile mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 9999'a kadar ülkeden çıkamıyor.

Mahkeme, Huppert'ın iki çocuğuna da 18 yaşına gelene kadar her ay 5 bin Şekel'şer (Bin 200) nafaka ödemesine karar vermişti. Huppert'ın henüz bir ödeme yapıp yapmadığı veya ülkeden çıkma için tamamını tek bir seferde mi ödemesi gerektiği bilinmiyor.

Seyahat yasağının sona ereceği yılın, polis bilgisayar sisteminin izin verdiği en yüksek sayının 9999 olduğu için böyle seçildiğine inanılıyor.

Huppert'ın o dönem hala evli olduğu eski eşi, biri üç aylık diğeri 5 yaşında olan çocuklarıyla İsrail'e taşınmıştı. Huppert da İsrail vatandaşı olan eşinin peşinden 2012'de ülkeye gitti.

Avustralya vatandaşı, boşandıktan sonra mahkemenin aldığı kararın üzerinden 8 yıl geçtiğini ve bu süreçte iş için bile ülkeden dışarıya adım atamadığını belirtti: "2013'ten bu yana İsrail'de kitlenmiş haldeyim".