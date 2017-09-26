800 yıllık kilisede duvar resmi sağlamlaştırma çalışmaları başladı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de 2012 yılında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı şehrindeki 12. Yüzyıl\'a tarihlenen kilisede yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde, duvar resimlerinin sağlamlaştırma ve belgeleme çalışmalarına başlandı.

Belediye ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 11 mahalleyi içine alan bölgede yapılan ‘Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi’ sürecinde keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı kentindekiincelemelerde 12\'nci Yüzyıl\'a tarihlenen tüf kayaya oyulu kilisede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları öncesinde duvar resimlerinin sağlamlaştırılması ve belgeleme çalışmalarına başlandı.

Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı gibi birçok eserin konservasyon çalışmalarında görevliduvar resmi konservasyon uzmanı Gülseren Dikilitaş’ın bilimsel sorumluluğunda, 4 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Nevşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmaların yaklaşık 1 yıl süre ile devam etmesi planlanıyor.



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