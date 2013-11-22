'800 Soma maden işçisinin kıdem tazminatı ne zaman ödenecek?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, yaklaşık 800 Soma maden işçisine kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin bakanlıkta bir çalışma olup olmadığını sordu. Göçük altında kalan bir işçinin ölümünün ardından şirketin madeni kapattığına dikkat çeken Kürkçü, “İşletme, madende çalışmakta olan yaklaşık 800 işçinin kıdem tazminatlarını ödememiş, 2016 ve 2017 yıllarına senet vererek ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Ancak işçiler kıdem tazminatlarını alamadıkları için yeni bir işe başvuramamakta aynı zamanda söz konusu işletmenin başka bir biriminde raporlu görünmektedirler” dedi.

Kürkçü, ayrıca, TOKİ’nin yüksek ücretlendirmesi yüzünden borç yükü altında kalan Elazığlı vatandaşların durumunu da gündeme getirdi. Kürkçü’nün soru önergeleri şöyle:

Somalı maden işçileri

20 Ekim 2013 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesinde Uyar Madenciliğe ait maden işletmesinde meydana gelen göçük sonucu Yunus Güçlü isimli işçi hayatını kaybetmiş 27 işçi de yaralanmıştır. Bu olaydan sonra madencilik şirketi madeni kapatmıştır.

İşletme, madende çalışmakta olan yaklaşık 800 işçinin kıdem tazminatlarını ödememiş, 2016 ve 2017 yıllarına senet vererek ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Ancak işçiler kıdem tazminatlarını alamadıkları için yeni bir işe başvuramamakta aynı zamanda söz konusu işletmenin başka bir biriminde raporlu görünmektedirler.

-İşçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi için Bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır?

-İşçilerin iş güvencesinin sağlanması için Bakanlığınız bir çalışma yapmakta mıdır?

- Söz konusu maden işletmesinin TKİ’de bulunan teminatının içinde işçi ücretlerinin de bir bölümünün olduğu bilinmektedir. Bu teminattan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi amacıyla bir çalışmanız var mıdır? Varsa içeriği nedir?

TOKİ’nin borç yükündeki vatandaşlar

Elazığ Merkez’e bağlı Çaydaçıra mahallesinde Toplu Konut idaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından inşa edilen 9 blok ile ilgili olarak vatandaşlar, ödeyemeyecekleri bir borç yükü ile karşı karşıya olduklarını ifade etmektedirler.

Toplam 375 haneyi ilgilendiren bu sorunda, Afet müdürlüğü kendilerine depremde yıkılan evlerine karşılık TOKİ’den daire vereceğini ifade etmiştir. 25 ila 30 bin TL arasında ödeme yapacaklarını belirtmiştir. Bu miktarı ödemeyi kabul eden aileler, sözleşme ve açık senet imzalamıştır. Ancak yakın zamanda kendilerine gelen borçlanma makbuzuna göre borçlarının 80 bin ile 90 bin arasında olduğunu görmüşlerdir. Bu miktarda borcu ödeyemeyeceklerini beyan etmelerine ve sözleşmeyi kurumdan isteyerek dava açmak istediklerini belirtmelerine rağmen kendilerine herhangi bir bilgi verilmemiştir.

-Borçlanma miktarının 30 binden 90 bine çıkmasının sebebi nedir?

-Ailelerin mağduriyetini gidermek amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise içeriği nedir?

-Sözleşmelerinin bir suretinin kendilerine verilmesini isteyen ailelere sözleşmenin verilmemesinin sebebi nedir?