800 milyon insan açlık çekiyor

2016 Dünya Açlık Endeksi'ne göre, ilerlemelere karşın dünya genelinde hala 800 milyon insanın açlık çektiği açıklandı. İki yıl önce kronik açlık çeken insan sayısı 842 milyondu. Dünya genelinde açlık oranının 2000 yılından bu yana yüzde 29 azaldığı kaydedilirken, Yemen, Güney Sudan ya da Suriye gibi ülkelerde silahlı çatışmalar, açlık ve yetersiz beslenmenin ana nedenlerini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Alman açlıkla mücadele örgütü Welthungerhilfe'nin başkanı Bärbel Dieckmann, "Açlıkla mücadelede önemli bir başarı sağladık" açıklamasını yaptı. Ancak Dieckmann, BM'nin ”2030'a kadar Sıfır Açlık" hedefine gerçekten ulaşılabilmesi için siyaset, ekonomi ve sivil tolumun çabalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Tarım politikasında reform

Siyasi açıdan sorunların çözülmesi ve kriz önlemenin yanı sıra sanayi ülkelerinde tarım politikası reformunun da gerekliği olduğu kaydediliyor. Dünya Açlık Endeksi'nde bu yıl en üst sırada yer alan ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone'de de durumun "endişe verici” olduğu bildirildi. Afganistan'daki durum da "çok ciddi” olarak kaydedildi.

Mısır'da yetersiz beslenme oranı "makul düzeyde” olarak sınıflandırılırken yine de mevcut durumun 2005 yılına oranla daha kötü olduğu belirtildi.

Açlık ve yetersiz beslenme durumunun sırasıyla “endişe verici”, “çok ciddi”, “ciddi”, “makul düzeyde”, “az” gibi kategorilere ayrıldığı endekste Türkiye, açlık sorununun az olduğu ülkeler arasında.

Bazı ülkeler endekste yer almadı çünkü bu ülkelerdeki savaş hali nedeniyle güvenilir verilere ulaşılamıyor. Almanya, Fransa, ABD, İngiltere gibi sanayi ülkeleri de endekste yer almıyor.

65 milyon insan evinden uzakta

Dieckmann, raporun tanıtıldığı toplantıda aynı zamanda dünya genelinde 65 milyon insanın çatışmalar nedeniyle ülkesinden uzakta yaşadığını bildirdi. Dieckmann, "Bunların küçük bir bölümü Avrupa'ya geldi” dedi.

İnsanların genelde komşu ülkelere kaçtığını kaydeden Dieckmann, radikal İslamcı Boko Haram ve ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan kaçan Nijeryalıların Nijer'e gitmesini örnek gösterdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pazartesi günkü ziyaretinde daha fazla yardım sözü verdiği Nijer'e yüz binlerce insan sığındı.

©Deutsche Welle Türkçe

Ruters/dpa, BS/GA