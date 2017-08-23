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800 küçükbaş hayvanı için otomobille su taşıyor

SUNGURLU(Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde besicilik yapan Osman Erayhan, yaklaşık 800 küçükbaş hayvanların su ihtiyacını otomobille bidonlarla su taşıyarak karşılıyor

23 Ağustos 2017 14:57

SUNGURLU(Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde besicilik yapan Osman Erayhan, yaklaşık 800 küçükbaş hayvanların su ihtiyacını otomobille bidonlarla su taşıyarak karşılıyor.
Çorum\'un Sungurlu İlçesi Derekışla köyünde 10 dönüm arazi üzerine kurulu mandırada yaklaşık 800 küçükbaş hayvan besleyen Osman Erayhan, hayvanlarının su ihtiyacını 10 kilometre uzaklıktaki Kemallı köyünden otomobilli ile karşılamaya çalışıyor. 10 yıldır besicilik yaptığını söyleyen Orhan Erayhan, \"Yaklaşık 1.5 yıl önce 10 dönüm araziyi satın alıp mandıra kurdum. Burada yaklaşık 800 küçükbaş hayvan yetiştiriyorum. Mandırama köy şebekesinden su geliyor. Ancak su yetersiz ve sık sık kesiliyor. 3 gün akıyorsa 5 gün akmıyor. Hayvanlar susuz kalıyor. Bu yüzden 8 koyunum telef oldu. Bende hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kemallı köyünden su getirmek zorunda kalıyorum. Otomobilin arkasına koyduğum bidonlarla günlük 20’den fazla sefer yaparak hayvanlarımı çekme suyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Bu durumu yetkililere bildirdim, sonuç bekliyorum\" dedi.

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