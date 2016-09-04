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Yaşam

800 kiloluk Doruk, 40 bin liraya alıcısını bekliyor

Geçen yıl Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan Fuarı'nda şampiyon olan "Doruk" isimli damızlık sığır satışa sunuldu

04 Eylül 2016 00:41

Aydın'ın  İncirliova ilçesinde, üniversite öğrencisinin yetiştirdiği ve geçen yıl canlı  hayvan fuarında şampiyon olan "Doruk" isimli damızlık sığır, 40 bin liraya  satılığa çıkarıldı. Doruk'u zaman zaman gofret ve çikolatayla besleyen sahibi Nezahat Karanfil "Zor olsa da onunla vedalaşmak zorundayım. Yaklaşık bin 800 kilo. Kilo ve yaşıyla Doruk'un rakibinin olmadığını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Nezahat  Karanfil (23), Doruk'u, 3 yıl önce çiftliklerinde bir çocuğa bakar  gibi büyütmeye başladığını söyledi. Doruk'a kendini sevdirmek ve onunla arkadaşlık kurmak için çok emek  verdiğini anlatan Karanfil, "Daha sonra adıyla seslendiğimde tepki vermeye  başladı. Onunla çok iyi iki arkadaş olduk. 'Doruk neren kaşınıyor?' dediğim zaman  kafasıyla kaşındığı yeri işaret ediyordu. Kendisini öpeceğim zaman kafasını yaklaştırırdı. Yanında bir başkasına sevgi gösterdiğimde bana kızıyordu. Benim  için bir insandan farkı yok." dedi Doruk'u çiftlikteki diğer hayvanlardan farklı beslediğini ifade eden  Karanfil, "Ona yem dışında çikolata ve gofret de yediriyorum. Kendi ellerimle  besledim. Onunla uğraşmak, ona bakmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kuşadası'nda geçen yıl düzenlenen  Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan  Fuarı'nda yapılan Damızlık Sığır Yarışması'nda Doruk'un şampiyon olduğunu dile  getiren Karanfil, ailesiyle Kurban Bayramı dolayısıyla Doruk'u satmaya karar  verdiklerini bildirdi. Yaklaşık 40 aydır baktığı Doruk ile vedalaşma vaktinin geldiğini  belirten Karanfil, şöyle devam etti:

"Zor olsa da onunla vedalaşmak zorundayım. Satılacağı aklıma geldikçe  gözlerim doluyor. Ama herkesin bir yaşam süresi var, onunki de buraya kadarmış.  Yaklaşık bin 800 kilo. 40 bin liraya alıcılarını bekliyorum. Bu zamana kadar kilo ve yaşıyla Doruk'un rakibinin olmadığını düşünüyorum. Varsa rakibi çıksın gelsin,  kendisini tebrik edeceğim."

Baba Mustafa Karanfil ise Doruk'un bir benzerinin bulunmadığını  savunarak, "Nazar değmesin diye hayvan pazarına çıkarmıyorum ancak veda zamanı  geldi. Nasip olursa satacağız. Sadece et olarak bin 100 kilo ağırlığındadır"  dedi.

 Karanfil, "Televizyonlarda izliyorum. Birileri 'En büyük benim  hayvanım' diyor. Ben rakip tanımıyorum. Bunun yaşında aynı kiloda varsa 'hodri  meydan' diyorum. Çıkarsa bu hayvanı o kişiye vereceğim." ifadelerini kullandı.

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