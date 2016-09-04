800 kiloluk Doruk, 40 bin liraya alıcısını bekliyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, üniversite öğrencisinin yetiştirdiği ve geçen yıl canlı hayvan fuarında şampiyon olan "Doruk" isimli damızlık sığır, 40 bin liraya satılığa çıkarıldı. Doruk'u zaman zaman gofret ve çikolatayla besleyen sahibi Nezahat Karanfil "Zor olsa da onunla vedalaşmak zorundayım. Yaklaşık bin 800 kilo. Kilo ve yaşıyla Doruk'un rakibinin olmadığını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Nezahat Karanfil (23), Doruk'u, 3 yıl önce çiftliklerinde bir çocuğa bakar gibi büyütmeye başladığını söyledi. Doruk'a kendini sevdirmek ve onunla arkadaşlık kurmak için çok emek verdiğini anlatan Karanfil, "Daha sonra adıyla seslendiğimde tepki vermeye başladı. Onunla çok iyi iki arkadaş olduk. 'Doruk neren kaşınıyor?' dediğim zaman kafasıyla kaşındığı yeri işaret ediyordu. Kendisini öpeceğim zaman kafasını yaklaştırırdı. Yanında bir başkasına sevgi gösterdiğimde bana kızıyordu. Benim için bir insandan farkı yok." dedi Doruk'u çiftlikteki diğer hayvanlardan farklı beslediğini ifade eden Karanfil, "Ona yem dışında çikolata ve gofret de yediriyorum. Kendi ellerimle besledim. Onunla uğraşmak, ona bakmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kuşadası'nda geçen yıl düzenlenen Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan Fuarı'nda yapılan Damızlık Sığır Yarışması'nda Doruk'un şampiyon olduğunu dile getiren Karanfil, ailesiyle Kurban Bayramı dolayısıyla Doruk'u satmaya karar verdiklerini bildirdi. Yaklaşık 40 aydır baktığı Doruk ile vedalaşma vaktinin geldiğini belirten Karanfil, şöyle devam etti:



"Zor olsa da onunla vedalaşmak zorundayım. Satılacağı aklıma geldikçe gözlerim doluyor. Ama herkesin bir yaşam süresi var, onunki de buraya kadarmış. Yaklaşık bin 800 kilo. 40 bin liraya alıcılarını bekliyorum. Bu zamana kadar kilo ve yaşıyla Doruk'un rakibinin olmadığını düşünüyorum. Varsa rakibi çıksın gelsin, kendisini tebrik edeceğim."

Baba Mustafa Karanfil ise Doruk'un bir benzerinin bulunmadığını savunarak, "Nazar değmesin diye hayvan pazarına çıkarmıyorum ancak veda zamanı geldi. Nasip olursa satacağız. Sadece et olarak bin 100 kilo ağırlığındadır" dedi.

Karanfil, "Televizyonlarda izliyorum. Birileri 'En büyük benim hayvanım' diyor. Ben rakip tanımıyorum. Bunun yaşında aynı kiloda varsa 'hodri meydan' diyorum. Çıkarsa bu hayvanı o kişiye vereceğim." ifadelerini kullandı.