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Ekonomi

800'den fazla ürüne daha yüzde 30 ek gümrük vergisi; Timoth Ash: TL için verilen savaşta yeni savunma hattı

20 Mayıs 2020 07:44

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 800’den fazla ürüne daha ek gümrük vergisi getirildi. Yüzde 30 ek gümrük vergisi konulan ürünler arasında iş makineleri, tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri de var. Gümrük vergileri Eylül’e kadar yüzde 30 olarak uygulandıktan sonra 10 puana kadar daha düşük oranlarda sürdürülecek.

Hedef döviz çıkışını yavaşlatmak mı?
Geçtiğimiz günlerde de altından mücevhere, buzdolabından çamaşır makinesine pek çok ürüne Eylül ayına kadar yüzde 30 ek gümrük getirilmişti. T24 yazarı Barış Soydan, getirilen vergilerin ama amacının yerli sanayiyi korumak değil döviz çıkışını engellemek olduğunu belirtmişti.

Bluebay Asset Managment'ten Timothy Ash  800 ürüne yeni gümrük vergisi kararıyla ilgili olarak Twitter'da, "TL için verilen savaşta yeni savunma hattı gibi görünüyor" yorumu yaptı.

 

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