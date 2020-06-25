800 bin TL'lik altını çalınan kadın, şüpheli yakalanınca gözyaşlarına boğuldu!

Kütahya'da telefonda kendini polis olarak tanıtarak, 67 yaşındaki Fatma Dobur'un 800 bin TL'lik altınla kayıplara karışan şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı haberini alan Fatma Dobur gözyaşlarına boğuldu.



67 yaşındaki Fatma Dobur'u arayan kişi, 'Adınız soygun olayına' karıştığı diyerek, yaşlı kadının kiralık kasadaki altınları almasını istedi. Polis olduğunu ve durumu düzelteceğini söyleyen kişiye güvenen yaşlı kadın, 800 bin TL'lik altını bankadan alarak, polis yeleği de giyen kişiye verdi



Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polise bildirerek, söz konusu kişinin yakalanmasını istedi. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin 39 yaşındaki M.E.D. olduğunu belirledi.



Ekipler, şüpheliyi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.



Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur, gözyaşlarına boğuldu. Olay anını anlan Dobur, "50 yıllık birikimin çalındı.Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" dedi. (İHA)