800 bin altın için geldi





T24-İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz, İsviçre’deki bir bankanın emanet kısmında babasından miras kalan 2 milyar dolarlık altınları alma mücadelesi veren iş adamı Sait Ali Bayrak ile görüşmek üzere Elazığ’a geldi. Kunz’u hava alanında iş adamı Bayrak ve aile üyeleri karşıladı.









Vatan'ın haberine göre, İsviçre’de bir bankanın emanet kısmında babasından miras kalan altınları almak için mücadele verdiklerini hatırlatan Bayrak, “Bilindiği gibi bizim İsviçre ile ilgili bir sorunumuz var ve yaklaşık 2 yıldır basında yer alıyor. İsviçre devleti, devlet olarak bugün bu konuya el atmış durumdalar. Sayın büyükelçi de bu konuyla yakından ilgileniyor. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorunumuz çözülecek” dedi.





Bayrak, bir gazetecinin “Ne kadarlık bir servet söz konusu?” sorusuna, “800 bin tane Osmanlı altını. Yaklaşık 6 tondan fazla bir ağırlıkta. Londra Metal Borsası’nın verdiği rakamlara göre 2 milyar dolar küsur değerinde. Bizim adımıza bulunuyor. Bu rahmetli babamdan kalan bir miras. Benim, kardeşlerimin ve annemin adına” dedi.





“Sayın büyükelçi resmi olarak geliyorlar ve kendisi bu konuyla çok yakından ilgileniyorlar. İsviçre dışişleri, maliye bakanlıkları konuya el atmış durumdalar. Öyle tahmin ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu sorun çözülecek” diye cevap verdi. Bayrak, “Parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu da “Vallahi şu an için onu pek düşünemiyorum. İlk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette ki ülkem, memleketim, şehrim bundan muhakkak faydalanacaktır. Bakalım, ilk önce biz bu varlığımıza ulaşmaya çalışalım” şeklinde cevapladı. Bayrak, önümüzdeki hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmek üzere randevu aldığını da bildirdi.





Elçi ‘çözeceğiz’ dedi





Büyükelçi Kunz ise tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Elazığ’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kunz, davet sahibi Bayrak ve ailesine teşekkür ederek, kendisine her konuda yardımcı olmak ve onu tanımak için Elazığ’da olduğunu söyledi. Kunz, bir gazetecinin “Bayrak’ın yaklaşık 6 yıldır verdiği bir mücadele var. Burada sona yaklaşıldı mı acaba?” sorusunu, “Bu sorunu hala çözmek uğraşındayız. Elçilik, devlet olarak bunun çözümü için büyük uğraş veriyoruz. Umarız ki kısa zamanda bir şeyler yapabiliriz, uğraşacağız. Bu aile ve bankanın özel bir sorunu olduğu için problem uzun sürmektedir. Ama biz devlet ve elçilik olarak bunun çözümü için uğraş vereceğiz” diye cevapladı.





Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak, 12 Eylül 1980 öncesi yurt dışına çıkan babası Hasan Bayrak’ın İsviçre’de bir bankanın emanet kısmında altınları bıraktığını, babasının vefatından sonra annesinden duyduğunu belirtmişti. Konudan 2005 yılında haberdar olduğunu söyleyen Bayrak, bu tarihten itibaren altınları alma mücadelesi veriyordu.







İsvicre Büyükelçisi Kunz Bayrak’ın altınlarını konuşmak üzere dün Elazığ’daydı. Kunz’u folklor ekibi karşıladı. Bayrak, Papa’nın Türkiye ziyaretinde elini sıkmıştı