80 yıllık parka, otopark yapılmasına tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte yaklaşık 50 kişilik grup, 80 yıllık Ulupark\'a otopark yapılması kararına tepki göstererek kentteki yeşil alanların korunması gerektiğini dile getirdi.

Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde Doğu Caddesi üzerinde yer alan, kentin en eski yeşil alanlarından büyük ağaçların bulunduğu Ulupark\'a, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin otopark yapılmasına yönelik projesi tepki çekti. Otopark yapımıyla ilgili madde Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine geldi ve komisyonda onaylandı. Çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor. Yeşil alana otopark yapılmasını istemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden örgütlenip imza kampanyası başlattı ve Ulupark\'ta buluştu. Yaklaşık 50 kişilik grup, Ulupark\'ın Manisa\'nın simgesi olduğunu belirterek, ağaçların kesilmemesi halinde bile parka otopark istemediklerini söyledi.

Ulupark\'ta buluşan gruba CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul ve Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek de destek verdi. Ferdi Zeyrek, Ulupark\'ın Manisa\'nın nefes aldığı bir yeşil alan olduğunu belirterek, \"Hem mesleki olarak hem de Manisa\'da yaşayan biri olarak bu yeşil dokunun zedelenmesi söz konusu olamaz. Biz de Mimarlar Odası olarak bunun karşısındayız. Belediye Meclisi\'nde bu konu onaylandı, şuanda askı sürecinde. Manisa\'da böyle bir doku zedelenmemeli. Meslek odası olarak böyle düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOK YANLIŞ BİR KARAR\'

Mimar Tuğrul Erdem de, Manisalı olarak Ulupark\'a otopark yapılmasına karşı olduğunu ifade etti. Erdem \"Herkes buraya otopark yapılmasına karşı çıkar. Ulupark gibi yerler şehrin simgeleridir. Bizler böyle yerleri konut, otopark gibi kullanılmasına izin vermeyiz, korumaya çalışırız. Bütün plancılar böyle simge yerleri ayakta tutmaya çalışırlar. Bu şehircilik açısından çok yanlış bir karar\" dedi.

Ulupark\'ın yer aldığı mahallede yaşayan Mustafa Yönder de, belediye yetkililerine otopark projesinden vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Yönder, \"Bu güzel dokunun bozulmasına karşıyım, doğaya vereceği zararın farkındayım. Lütfen bu doğayı, güzel Ulupark\'ı koruyun. Burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Ulapark\'a dokunmayın\" diye konuştu.

\'TEK BİR AĞAÇ KESİLMEYECEK\'

MHP\'li başkanın yönetimde olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ise, Ulupark\'ta tek bir ağacın bile kesilmeyeceğini söyledi. Yalçınkaya, Ulupark\'ın mevcut dokusuna zarar vermemek için çok hassas çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Parkın yan tarafından bulunan, fiilen açık otopark olarak kullanılan ve üzerinde herhangi bir ağaç bulunmayan alanda tam otomasyonlu otopark yapacağız. Otopark trafiğin sıkışmaması için çok önemli. Burada otopark yapılırken kesinlikle ağaçlara zarar verilmeyecek. Manisalıların içi rahat olsun, ağaçlara dokunmayacağız. Manisalıların hassas olduğunun bilincindeyiz ve buna göre hareket edeceğiz.\"

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