80 yıllık Lacoste İsviçre'ye satılıyor

Üzerinde küçük timsah simgesi bulunan ürünleriyle efsaneleşen Fransız Lacoste SA markasının çoğunluk hisseleri İsviçreli yatırımcılara satılıyor.

80 yıldır Fransa’nın simge markası olan Lacoste, aile içinde yaşanan ciddi tartışmalar sonrasında İsviçreli yatırımcılara satılarak, bu unvanını kaybediyor.

Şirketin Başkanı Sophie Lacoste Dournel ve aileden diğer hissedarlar ellerindeki yüzde 28’lik hisseyi İsviçreli Groupe Maus Frères SA şirketine satacaklarını ve bu yüzden “büyük üzüntü” duyduklarını ifade etti.

Bu satış kararı, Lacoste markasının kurucu ailesinde iki nesildir devam eden çatışmaların sonu olarak kabul ediliyor.

Şirketteki tartışmalar ilk olarak Eylül ayında Lacoste Dournel’in Başkanı olarak seçilerek babası Michel Lacoste’un 2005’ten bu yana oturduğu koltuktan kaldırmasıyla şiddetlenmişti.

Tartışma gazetelere yansıdı

Bu durum aile içinde ciddi çatışmalara yol açmış, Baba Lacoste, yedi yıldır şirket için çalışan kızını kamu önünde ciddi şekilde eleştirmişti.

Baba Lacoste, şirket hissedarları tarafından Başkan olması istenen kızı için Le Monde gazetesine verdiği demeçte, “Hayatında bir gün bile şirkette vakit geçirmedi bu yüzden de şirketi yönetecek yeteneklere sahip değil” ifadesini kullanmıştı.

Bu durumun ardından Baba Lacoste ve ailenin diğer hissedarları en sonunda geçen ay ellerindeki yüzde 30.3’lük hisseyi halihazırda Lacoste’un lisans biriminin yüzde 35’ine sahip olan Maus şirketine satacaklarını açıkladı.

Lacoste ile İsviçreli şirket arasındaki anlaşmanın değerininin en yüksek 1.6 milyar dolar olacağı ifade edilirken, bu anlaşmayla Lacoste Dournel ve grubu bütün şirketi satın alma ya da babasının yaptığı gibi elindeki hisseleri satma seçeneğiyle karşı karşıya bıraktı. (ntvmsnbc.com)