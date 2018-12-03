80 yıllık evli çifti ölüm ayırdı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde, 80 yıllık evli Ahmet Ortakçı (97) ile aynı yaştaki işe Ayşe Ortakçı\'yı ölüm ayırdı. Demans hastası Ahmet Ortakçı hayatını kaybetti.

Bursa\'nın İznik ilçesinde, 80 yıldır Ayşe Ortakçı ile evli olan, 4 çocuk ve 12 torunu bulunan Ahmet Ortakçı, önceki gün yaşamını yitirdi. Ortakçı\'nın cenazesi dün Eşrefzade Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı\'na defnedildi.

AŞKLARINI ANLATAN HABERİ GÖREMEDİ

Doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Ortakçı\'nın ölümünden bir gün önce eşi Ayşe Ortakçı ile olan aşkı Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Ancak Ahmet Ortakçı, çekimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti ve kendi haberini izleyemedi. Ortakçı\'nın eşi Ayşe ile haber çekimi esnasında neşeli tavırları dikkat çekmişti. Objektiflerin karşısında eşi Ahmet Ortakçı\'ya sarılan Ayşe Ortakçı\'nın ona son sözleri \'\'Ona bir şey olsun istemem. Hala çok seviyorum. Çok güzel günlerimiz geçti\'\' oldu. 80 yıllık aşktan ise geriye mutluluklarını yansıtan fotoğraflar kaldı.

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