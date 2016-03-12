80 yılın en sıcak yazı gelirken barajların doluluk oranı nasıl?

Son 80 yılın en sıcak yazının yaşanması öngörülen Türkiye'de, içme, sulama ve enerji alanında hizmet veren barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 8,5 arttı.

Hürriyet’in haberine göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, meteoroloji yetkililerinin bu yıl, son 80 yılın en sıcak yazının yaşanacağına dair tahminlerinin olduğunu anımsattı.

Diniz, özellikle doğu bölgelerdeki dağlardaki karların da erimesiyle bu oranın daha da yükselmesinin beklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de içme, sulama, ve enerji için baraj çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Diniz, barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre yüzde 8,5 arttığını bildirdi.

Diniz, "Barajlarımızda bu yıl, geçen yıla göre doluluk oranımız daha fazla. Geçen yıl, şubat ayında Türkiye'deki bütün barajlarımızda ortalama doluluk oranı yüzde 51,5 iken, bu oran bu yıl, aynı ayda yüzde 60 olarak gerçekleşti" dedi.

Yıl boyunca gölet ve baraj inşaatlarının sürdüğünü ifade eden Diniz, illerde içme suyu meselesi yaşanmaması için "81 İl İçme Suyu Eylem Planı" hazırladıklarını, böylece illerin 2040-2050 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Ayrıca 2014 yılında yaşanan büyük kuraklığa da değinen Diniz, İstanbul ve Yalova'da uygulanan projeler ile bu şehirlerin susuzluk sıkıntısı çekmediğini belirtti. Diniz, olumsuz şartlara karşı her zaman hazırlıklı durumda olduklarını sözlerine ekledi.