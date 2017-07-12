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80 yıldır kimliksiz yaşıyor

7 çocuğundan 6'sı kumasının, biri ise babasının nüfusuna kayıtlı

12 Temmuz 2017 14:18

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi 80 yaşındaki Ayda'nın hiç kimliği olmadı. Ayda'nın en büyük oğlu 53 yaşındaki Mustafa Erol annesine kimlik çıkarmak için gerekli girişimlerde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Amcasının oğlu Hacı Erol ile evlenen Ayda'nın çocuklarından 6'sı kumasının üzerine, en büyük oğlu 53 yaşındaki Mustafa Erol ise dedesinin nüfusuna kayıtlı. Babasıyla kardeş görünen Mustafa Erol, annesine kimlik çıkarmak için gerekli girişimlerde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ayda, bir çok hastalıkla mücadele ediyor. Midesine bağlanan hortumla beslenen Ayda, kimliği olmadığı için hastaneye gidemiyor ve hiçbir imkandan yararlanamıyor.

Oğlu Mustafa Erol, "7 kardeşiz. Babamın iki eşi vardı. Kardeşlerim üvey annemizin üzerine kayıtlı, ben de dedemin üzerine kayıtlıyım. Yani resmiyette, kimlikte babam ile kardeş görünüyorum. Annem 2007 yılına kadar köyde olduğu için sorunsuz bir şekilde kimliksiz yaşadı. Ama 2007 yılında yaşlanmasıyla birlikte sağlık sorunları başladı. Bunun üzerine kimlik talebinde bulunduk. Ancak 10 yıldır uğraşmamıza rağmen anneme kimlik çıkaramadı."

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