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BBC Türkçe

80 yaşındaki yolcunun bozuk para totemi uçuşu 5 saat geciktirdi

Çin'de 80 yaşındaki bir yolcu, "şans getirsin ve yolculuk kazasız geçsin" diye bineceği uçağın motoruna bozuk para attı. Olay fark edilince uçağın motorunda teknik inceleme yapıldı, uçak 5 saat rötarla havalandı.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de 80 yaşındaki bir kadın uçak yolculuğu öncesi şans getirmesi için uçağın motoruna bozuk para attı. Olayın fark edilmesi üzerine uçağın kalkışı 5 saat gecikti.

Yolcunun, uçağa binmek üzere pist üzerinde yürürken, motoruna 9 adet bozuk para attığı ve bunlardan sadece birinin hedefine ulaştığı belirtildi. Ancak bu bile, uçaktaki 150 yolcunun tahliye edilmesine ve kalkış için güvenlik incelemesinin yapılmasına neden oldu.

Eşi, kızı ve damadıyla birlikte seyahat eden yolcu, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yolcu ifadesinde hareketinin gerekçesini "güvenli yolculuk duası" olarak açıkladı.

Hava yolu şirketi China Southern Airlines, sosyal medya sitesi Weibo'dan yaptığı açıklamada, "Uçağın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için motorda tam kapsamlı bir inceleme yapıldı" dedi.

Yapılan incelemenin ardından güvenlik sorunu olmadığı tespit edildi ve uçak 5 saatlik bir rötarın ardından havalandı.

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