T24 LogoT24 Logo
Yaşam

80 yaşındaki nineler köylerinin suyunu vermemek için dağa çıktı

"Ölürüz de suyumuzu vermeyiz"

08 Şubat 2016 11:06

Yaşları 80'i aşan nine ve dedeler, hayvancılık ve tarım için kullandıkları suyun borularla bir başka yere taşınmaya çalışılmasını protesto etmek için ellerinde bastonlarıyla pınarın olduğu 1600 rakımlık kaynağa çıkarak eylem yaptı.

Zaman'ın haberine göre, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Başgöze köyü sakinleri ‘su' eyleminde, köylünün hayvancılık ve tarım için kullandığı suyun, kaynağından borularla başka bir köye içme suyu olarak taşımaya çalışılması yöre halkının tepkisine sebep oldu. Yaşları 80'i aşan nine ve dedeler, seslerini duyurmak için ağır kış koşullarına rağmen ellerine bastonlarını alarak yola düştü. Yaklaşık 2 saatlik tırmanıştan sonra 1600 rakımda bulunan pınarın kaynağına ulaşan köylüler, “Ölürüz de Suyumuzu vermeyiz” diyerek yetkililere seslendi.

90 yaşındaki Ayşe Yiğit, hasta yatağından kalkıp elinde bastonuyla suyun başına geldiğini söyledi. Ayşe nine, “Suyumuza dokunmasınlar, bedduamızı almasınlar. Biz fakiriz, suyumuz olmazsa bu köyde duramayız. Bizim ektiğimiz, diktiğimiz ufak bir bahçe zaten. Suyumuzu elimizden almasınlar. Gerekirse iş makinesinin önüne yatarım, ancak beni çiğneyip geçebilirler.” dedi.

Yürümekte zorlanan ve akrabalarının yardımı ile Dağda yapılan Eyleme katılan 86 yaşındaki Şerife Berber de, “Suyumuzu alıp gidiyorlar. Bizi susuz bırakacaklar. Başka bir şeyimiz mi var bizim bir bu suyumuz var işte. Devletten tek istediğimiz bizim suyumuzu götürmesinler. Belim ağrıyor, hasta olmama rağmen bu suyumuz için geldim.” ifadelerini kullandı.

Köy halkından 70 yaşındaki Selma Tunç da şunları söyledi: “Su giderse ne koyun ne inek besleyemeyiz, ekin ekemez bahçe yapamayız. Ben 7 çocuğumu bu pınarın suyu ile büyüttüm. Hırsızlık yapar gibi bizim suyumuzu götürmeye çalışıyorlar. Ben bu suyun başına gelip yatacağım. Ölsem de bu suyumuzu vermem.”

ETİKETLER

ninelersueylemkonyabeyşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24