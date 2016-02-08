80 yaşındaki nineler köylerinin suyunu vermemek için dağa çıktı

Yaşları 80'i aşan nine ve dedeler, hayvancılık ve tarım için kullandıkları suyun borularla bir başka yere taşınmaya çalışılmasını protesto etmek için ellerinde bastonlarıyla pınarın olduğu 1600 rakımlık kaynağa çıkarak eylem yaptı.

Zaman'ın haberine göre, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Başgöze köyü sakinleri ‘su' eyleminde, köylünün hayvancılık ve tarım için kullandığı suyun, kaynağından borularla başka bir köye içme suyu olarak taşımaya çalışılması yöre halkının tepkisine sebep oldu. Yaşları 80'i aşan nine ve dedeler, seslerini duyurmak için ağır kış koşullarına rağmen ellerine bastonlarını alarak yola düştü. Yaklaşık 2 saatlik tırmanıştan sonra 1600 rakımda bulunan pınarın kaynağına ulaşan köylüler, “Ölürüz de Suyumuzu vermeyiz” diyerek yetkililere seslendi.

90 yaşındaki Ayşe Yiğit, hasta yatağından kalkıp elinde bastonuyla suyun başına geldiğini söyledi. Ayşe nine, “Suyumuza dokunmasınlar, bedduamızı almasınlar. Biz fakiriz, suyumuz olmazsa bu köyde duramayız. Bizim ektiğimiz, diktiğimiz ufak bir bahçe zaten. Suyumuzu elimizden almasınlar. Gerekirse iş makinesinin önüne yatarım, ancak beni çiğneyip geçebilirler.” dedi.

Yürümekte zorlanan ve akrabalarının yardımı ile Dağda yapılan Eyleme katılan 86 yaşındaki Şerife Berber de, “Suyumuzu alıp gidiyorlar. Bizi susuz bırakacaklar. Başka bir şeyimiz mi var bizim bir bu suyumuz var işte. Devletten tek istediğimiz bizim suyumuzu götürmesinler. Belim ağrıyor, hasta olmama rağmen bu suyumuz için geldim.” ifadelerini kullandı.

Köy halkından 70 yaşındaki Selma Tunç da şunları söyledi: “Su giderse ne koyun ne inek besleyemeyiz, ekin ekemez bahçe yapamayız. Ben 7 çocuğumu bu pınarın suyu ile büyüttüm. Hırsızlık yapar gibi bizim suyumuzu götürmeye çalışıyorlar. Ben bu suyun başına gelip yatacağım. Ölsem de bu suyumuzu vermem.”