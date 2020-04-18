80 yaşındaki kişi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karakola götürüldü

Ankara'da Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkması yasak olan 80 yaşındaki bir kişi, sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımı beğendiği için polis tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek duruma tepki göstererek, "'Virüs kapar mı, yaşı nedeniyle yaşamı tehlikeye girer mi', önemli değil. Önemli olan tek adamın keyfi" dedi.

Ankara’da Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen yasak dolayısıyla evde kalması gereken 80 yaşındaki bir kişi, facebook hesabında başkalarının yaptığı paylaşımları beğendi. CHP’li Muharrem erkek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ifade tutanağına göre polis, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlanan kişiyi 5 Nisan’da evinden alıp karakola götürdü. İfadesi alınan kişi, 1940 doğumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“1994 yılında emekli oldum ve evde kızım ile birlikte kalmaktayım. Ben 1940 doğumluyum ve yaşlıyım. Benim evde canım sıkıldığı için kızım telefona benim kullanmam için Facebook yükledi ve telefonunu bana verdi. Ben de yaşlı olduğum ve vakit geçirmek için akrabaların resimlerini görmek için Facebook’ta açılan profili kullandım.

Hesapta görülen yazıları takipçileri olsun ve şahısların memnuniyeti için ve yazının içeriğini okumadan ve manasını bakmadan beğendim. Ayrıca bazılarını ise istemeden elim dokunduğundan dolayı beğenmiş olduğumda şeklinde işaretlenmiş oluyordu çünkü yaşlı olduğum ve gözümde de katarak olduğu için istemeden de beğendiklerim bulunmaktadır.

Evrakta ismi belirtilen kişi benim ölen eşimin uzaktan akrabası olabileceği için belki beni arar da sen kimsin diye sorar diye gönderilerini beğenmişimdir ama beğendiğim yazı ve sayfaların içeriğe yaşlı olduğum için dikkat etmedim ve içeriğine de bakmıyorum, okumuyordum.

Ama bu evrakta isimleri geçen bazı şahısların hiçbirini tanımam ama takipçileri artsın diye beğenmişimdir. Bu beğenilerim devlet büyüklerini ve aşağılamayı düşünmedim. Çünkü bu beğeni ve evrak ekinde bulunan yazı ve görüntüleri okumadan beğendim evrak içinde devlet büyüklerime hakaret varsa hepsinden özür dilerim.

“Ben Rize ili Çayeli ilçesindenim. Cumhurbaşkanı benim hemşerim ve köylerimiz karşı karşıyadır. Ben 32 yıl devlette çalıştım ve emekli oldum. Benim hemşerim ve Cumhurbaşkanım ile devlet büyüklerine herhangi bir hakaret etme gibi bir düşüncem olamaz.

Bu konuda yanlış bir anlaşılma vardır ve benim devlet büyüklerine hakaret etme ve aşağılama gibi bir niyetim olmaz. Ben, yanlış anlaşılma varsa hepsinin ellerini öper en içten duygu ile özür dilerim. Ben evrak ekinde bulunan evrakların içeriğini okumadan beğenmişimdir. Bir yanlış anlaşılma vardır. Tekrar özür dilerim.”

Muharrem Erkek: Tek adamın keyfi

CHP’li Muharrem Erkek, yaşanan olayı Twitter hesabından şu notla paylaştı: “Şahıs devleti nasıl olur, örneği. 1940 doğumlu, 80 yaşında vatandaş. Sokağa çıkması yasak. Facebook hesabında yaptığı bir beğeniden dolayı karakola götürülüp ifadesi alınıyor. “Virüs kapar mı, yaşı nedeniyle yaşamı tehlikeye girer mi”, önemli değil. Önemli olan tek adamın keyfi.”