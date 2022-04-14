80 yaşındaki Kemal Kurt yardım bekliyor: "Bu mağara gibi evde adam yaşar mı?"

Osmaniye'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Kemal Kurt isimli vatandaş, tek başına yaşadığı elektriksiz ve eşyasız evde, beş gündür aç ve susuz olduğunu söyledi. Yardım bekleyen Kurt, “5 gündür açım. Bu ev mağara gibi bir ev burada adam yaşar mı? Hastaneye gidiyorum, bakmıyorlar" dedi.

Osmaniye'de 80 yaşındaki Kemal Kurt, elektriksiz ve eşyasız bir evde tek başına yaşıyor. Kurt, "Kalkamıyorum ben, kimsem yok, çok sıkkın durumdayım. Hastaneye almıyorlar. Gözüm de görmüyor, biri hiç görmüyor. Görüyor musun elimin vaziyetini. 5 gün olmuş yemek yemeyeli, bu ev mağara gibi bir ev burada adam yaşar mı hiç?" dedi.

"Bir oğlum var onun da maddi durumu iyi değil"

20 yıl önce eşini kaybeden ve o günden beri yalnız yaşayan Kemal Kurt şunları söyledi:

"Kalkamıyorum ben. Kimsem yok, çok sıkkın durumdayım. Hastaneye gittim miydi hastaneye almıyorlar. Gözüm de görmüyor, biri hiç görmüyor. Görüyor musun, elimin vaziyetini. 5 gün olmuş yemek yemeyeli, bu ev mağara gibi bir ev. Burada adam yaşar mı hiç? Elini yüzünü yıkmazsan, yemek yemezsen, temizlik yapmazsan bu mağarada adam yaşar mı hiç? 60 senelik mağarada. Üstü toprak, her tarafı uçuk, bu mağara uçuyor. Kafama da uçacak kafama. Bir oğlum var o da maddi durumu iyi değil 2 tane hasta çocuk var ona bakıyor. Yok kimse, bana faydası olmuyor, ancak bir sefer olur başka olmaz."

Akrabası Sultan Kurt da, "Bu adam tek yaşıyor kimsesi yok, bir evde ıssız yerde yatağı da yok, yiyeceği de yok, bakanı da yok" dedi.