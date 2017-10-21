80 yaşındaki kadını dövüp emekli maaşını gasp etti

Eskişehir'de 80 yaşındaki kadını döverek içinde emekli maaşı olan çantasını gasp eden zanlı tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 11.30 sıralarında Hayriye Mahallesi Lokman Sokak'ta meydana geldi. Bir bankaya ait ATM'den bin 200 lira olan emekli maaşını çekip eve giden Melahat E, apartman girişinde saldırıya uğradı.

Saldırgan, Melahat E.'yi dövüp, çantasını alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerden saldırganın kimliğini tespit etti.

Abdil T. isimli saldırgan dün polis tarafından otogarda yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.