80 yaşındaki kadın 'şans getirmesi için' uçağın motoruna bozuk para attı; uçak tahliye edildi!

Çin'de 80 yaşındaki bir kadın uçak yolculuğu öncesi şans getirmesi için uçağın motoruna bozuk para attı. Olayın fark edilmesi üzerine uçağın kalkışı 5 saat gecikti.

Yolcunun, uçağa binmek üzere pist üzerinde yürürken, motoruna 9 adet bozuk para attığı ve bunlardan sadece birinin hedefine ulaştığı belirtildi. Ancak bu bile, uçaktaki 150 yolcunun tahliye edilmesine ve kalkış için güvenlik incelemesinin yapılmasına neden oldu.

Eşi, kızı ve damadıyla birlikte seyahat eden yolcu, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.