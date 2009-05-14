80 yaşındaki kadın, eşini oklavayla dövdü

Bolu’da 80 yaşındaki Şeref Duman, kendisinden 5 yaş küçük kocasını oklavayla döverek hastanelik etti.



Polis ve 112 Acil ekipleri, Şeref Duman'ı güçlükle sakinleştirirken, yüzü kanlar içinde kalan Niyazi Duman kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Olay, bugün saat 10.45 sıralarında, Duman çiftinin Gölyüzü Mahallesi Şehitkani Caddesi üzerinde bulunan Yücel Apartmanı'ndaki dairelerinde meydana geldi. Şeref Duman henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Niyazi Duman'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren Şeref Duman, eşine oklavayla saldırdı. Apartman sakinleri Duman çiftinin evinden gelen sesler üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Şeref Duman'ı sakinleştirmeye çalışırken, yüzü kanlar içinde kalan Niyazi Duman için de 112 Acil'den ambulans istedi. Polis ve 112 Acil ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Şeref Duman, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne, eşi Niyazi Duman ise Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Niyazi Duman eşinden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

