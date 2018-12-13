80 yaşındaki eski boksör evlendi

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, çeşitli turnuvalarda şampiyonlukları bulunan eski boksör Turgut Doğan (80) ile gönlünü kaptırdığı Rukiye Okutan (48), \'3. EV’leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları’nda evlendi.

Bu yıl 3’üncü kez düzenlenen EV’leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, 74 firmanın katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, beyaz eşya, ev elektroniği, düğün organizasyonu, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin bir arada olduğu fuarların açılış kurdelesini, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, çeşitli oda temsilcileri ve kent protokolü kesti. Fuarın açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, fuarın sadece evlilik hazırlıkları ile sınırlı olmadığını belirterek, \"Konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, beyaz eşya, ev elektroniği gibi geniş bir yelpazede görücüye çıkmış olması ve hitap ettiği kitleyi genişletmesi de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka husustur\" diye konuştu.

Açılışın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli turnuvalarda şampiyonlukları bulunan eski boksör Turgut Doğan ile gönlünü kaptırdığı Rukiye Okutan’ın nikahını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Vali Mahmut Demirtaş yaptı. Başkan Sözlü’nün eşi Zeynep Sözlü de Rukiye Okutan’a altın taktı. Daha sonra çift, birbirine pasta yedirdi. Rukiye Okutan, evlilik nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Turgut Doğan ise daha önce Rukiye Okutan’ı ailecek tanıdıklarını, bir süre sonra da evlenmeye karar verdiklerini belirterek “Bu işte duygu olmaz. Yaşamak olur. Güzel yaşayabiliyorsak duygular oradadır\" dedi. 3. EV’leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları 16 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

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