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Yaşam

80 yaşındaki dedeyi askere aldılar!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin huzurevinde kalan 80 yaşındaki Ali Çeliker, polis tarafından asker firarisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin huzurevinde kalan 80 yaşındaki Ali Çeliker, polis tarafından asker firarisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bastonuyla güçlükle yürüyen ve sağlık kontrolünden geçirilen Çeliker, Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne jandarmadan gelen faksta 1931 Antalya doğumlu Ali Çeliker'in asker firarisi olduğu ve yakalanması durumunda kendilerine teslim edilmesi istendi.
Bunun üzerine polis, 80 yaşındaki asker firarisinin izine Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Mahallesi'nde bulunan huzurevinde rastladı.

Hemen huzurevine giden ekipler Çeliker'i gözaltına aldı.

Bastonla yürümekte güçlük çeken Ali Çeliker bir polis memurunun yardımıyla polis otosuna bindirildi, ardından da adliyeye götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Merkez Komutanlığı'na teslim edilen Çeliker, gazetecilerin "Asker firarisi misiniz?" sorusuna, "Ben 1951'de askerlik yaptım" yanıtını verdi.


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