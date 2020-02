80 yaşındaki adamın 125 bin Euro'sunu dolandıracaklardı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da emekli A.T.\'yi (80), telefonla arayarak \"FETÖ\'cüler paranızı Amerika\'ya götürecek. Sabah şafak operasyonu yapacağız\" diyerek, 125 bin euro\'sunu almaya çalışan 4 dolandırıcı, polisin operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3\'ü tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar M.Y., Y.Y. ve H.D.\'nin bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldıkları duruşmaya halen askeri görevini yapmakta olan tutuksuz sanık A.T. ise gelmedi. Duruşmada, olay günü akşam saatlerinde ev telefonundan arandığını belirten A.T, kendisini komiser olarak tanıtan kişinin bankada parası ve arsası olup olmadığı yönünde sorular sorduğunu söyledi. Arayan kişinin isteği üzerine telefonunu saat 16.30\'dan 23.30\'a kadar açık tuttuğunu ifade eden A.T., “Hatta \'155\'i arayın\' dediler, aradım. \'Paranızı emniyete aldık, korkmayın, FETÖ\'cüler paranızı Amerika\'ya götürecek, sabah şafak operasyonu yapacağız, savcı yanımızda, saat 07.30\'da sivil memurlar gelip, sizi götürecek\' dediler. Eşim bu konuşmalardan etkilendi ve sağlık durumu bozuldu. Sabaha karşı eşimi hastaneye götürdüm, serum taktılar\" dedi. Eve döndüğünde dolandırıcıların yeniden aradığını anlatan A.T., eşinin rahatsızlandığı ve hastaneye yatırıldığı bilgisini verdiğini belirterek, “Hastanenin numarasını sordular. Daha sonra hastaneyi arayıp eşimin doktoruna ulaşmışlar. Doktorun eşimin rahatsızlığıyla ilgili verdiği bilgilerden sonra bana itimat duydular\" diye konuştu.

PARAYI İSTEYİNCE DOLANDIRICI OLDUKLARINI ANLADI

Arayan kişilerin bankadaki 125 bin Euro\'yu istemeleri üzerine dolandırılmaya çalışıldığını anladığını belirten A.T, şüphelileri yakalatmak için polise başvurduğunu ifade etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'den 5 polis memurunun hazırladığı gazete kağıtlarını para gibi çantaya koyarak, buluşma yerine gittiğini ifade eden A.T. sözlerini şöyle sürdürdü; “Caddeye çıktığımda beni takip eden birileri vardı. Bir genç yanıma geldi ve çantayı verdim. Operasyon yapan polis ekipleri o genci ve beni takip eden iki kişiyi yakaladı. Polis, İstanbul\'da başka bir şüpheliyi daha yakaladı. Bu olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadık, eşim hastanelik oldu. Şüphelilerden şikayetçiyim.\"

Duruşma sonunda mahkeme heyeti M.Y., Y.Y. ve H.D\'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, asker olan A.T\'nin savunması için birliğine yazı gönderilmesine hükmetti.