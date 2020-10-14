80 milyon liraya yapılan devlet hastanesinin temeli çürüyor; su basan laboratuvarlar üst kata taşındı

Afyon’da, 80 milyon TL maliyetle yaklaşık sekiz yıl önce yapılan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi temelindeki çürüme bitmiyor. Ülkenin sekizinci akıllı hastanesi olarak gösterilen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde bodrum kattan çıkan su sekiz yıldır önlenemiyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre Su basmaların sonucunda bodrum katta bulunan laboratuvarın bir üst kata taşındığı öğrenildi. Hastanenin ameliyathane koridorlarının zemin kaplamalarında da bozulmalar meydana geldiği bildirildi. ‘Beş yıldızlı bina’ olarak lanse edilen 600 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yapımında, ‘eksik demir’ kullanıldığı belirtilmişti.



Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, hastanenin yapımına başlanmadan önce yetkililerin uyarıldığını kaydetti:



“TMMOB’ye bağlı odaları ziyaret ettiğimiz zaman oradaki mühendis arkadaşlar, hastanenin o bölgeye yapılmasının uygun olmadığını söyledi. Hastanenin yapımı başlamadan önce yetkilileri bu konuda uyardıklarını ancak sözlerinin dinlenmediğini de belirttiler. Dönemin Afyonkarahisar Milletvekili olan ve eski Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu ise hastanenin dayanıklı olacağını ve 10 şiddetinde bile depreme dayanacağını söylemişti. Hastanenin geldiği durum ise ortada. Yaptıkları her işlem gibi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi de yapboza döndü. İnşaatı yaptıktan sonra tamir etmeye çalışıyorlar ama onu da beceremiyorlar. Temelini sürekli su basıyor, motopomplarla su çekiliyor. Koskoca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin temeli çürüyor.”