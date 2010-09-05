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Yaşam

80 METRELİK DEV YAT ''CEDAR SEA 2'' MARMARİS'TE MARMARİS (A.A)

05 Eylül 2010 15:00

-80 METRELİK DEV YAT ''CEDAR SEA 2'' MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 05.09.2010 - Uluslararası elmas ve mücevher şirketi Mondera'ya ait olan 80 metre uzunluğundaki lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.  Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan dev yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı'nın açığına demirledi. Yatın körfeze demir atması sırasında sahilde güneşlenen ve denizde yüzen turistlerin, Cedar Sea'yi ilgiyle izledikleri görüldü.   Mega yat sınıfında dünyanın en büyük ve lüks ilk 100 yatı arasında 75'nci sırada gösterilen Cedar Sea 2'nin Akdeniz ve Ege'yi kapsayan mavi tura çıktığı öğrenildi. Yatta kimlerin bulunduğu konusunda bilgi verilmezken, yatın bakım ve yakıt ikmalinin ardından rotasına devam edeceği bildirildi.  Dünyadaki lüks yatların tanıtıldığı internet sitelerinde, yatın oldukça lüks döşendiği, içinde çalışma ofisleri, jakuzi bulunduğu ve muslukların altından ve bir çok eşyanın ise mücevherlerle süslenmiş olduğu bilgisi veriliyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, bin 5 groston ağırlığındaki yatın, 1986 yılında Hollanda'da yapıldığı ve Cebelitarık bayraklı olduğu belirtildi. Bir çok devlet adamına ve ünlü isme evsahipliği yapan yatta, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, şarkıcı Christina Aguilera, oyuncu Carmen Electra ve Monaco Prensi Albert'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü için partiler düzenlendiği ifade edildi. Geçen yıl yine eylül ayının başında Marmaris'e uğrayan dev yatın sahiplerinin, her yıl Yunanistan ve Türkiye kıyılarını dolaştıkları belirtildi. 

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