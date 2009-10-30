80 metrelik buzul yok oldu!

Kuzey Kutbunda, Kuzey Buz Denizi üzerinde bir zamanlar yer yer 80 metre kalınlığa ulaşan ve milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş olan yaşlı buzul tabakası neredeyse tamamen ortadan kalktı.



Deniz üzerinde kalan buz tabakaları, küresel ısınma nedeniyle buzul özelliğini kaybettiği için, bilimciler, "Kuzey Buz Denizi üzerindeki buzul tabakasının artık fiilen ortadan kalkmış sayılabileceğini" belirtiyor.



Kanada'daki Manitoba Üniversitesi Arktik Sistem Bilimleri araştırma kürsüsü başkanı David Barber, buzullardaki erimenin daha önceki tahminleri aştığını ve "olağanüstü bir hıza ulaştığını" söyledi. Barber, Kanada Parlamentosu'ndaki sunumunda, "Kuzey yarıkürede uzun yıllar boyunca oluşmuş deniz buzullarının artık hemen hemen ortadan kalktığını söyleyebiliriz" dedi. Barber, kalanların sadece, Kanada'nın kuzeyindeki adalar topluluğu arasındaki küçük buzul kütleleri olduğunu söyledi. Barber, denizdeki uzun araştırmaları sonucunda 16 kilometre genişliğinde ve kalınlığı 6-8 metre arasında bulunan bir buzul kütlesi belirlediklerini ancak bu kütlenin de orada bulundukları sırada kısa bir süre içerisinde dalgalar tarafından parçalandığını belirtti. Hesaplamalara göre Kuzey Kutbu'nda 2030 yılında hiç buz kalmayacak.



Yapılan araştırmalarda, denizde açıklarda var olması gereken buzul kütlelerinin yerinde artık ancak yarım metre kalınlığında olan buz kütlelerinin olduğu belirtiliyor. Barber, Kuzey Buz Denizi'nde 30 yıldır araştırmalar yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.



Barber sunumunda, "Kuzey Kutbu'nda olanlar, bütün dünyada bundan sonra neler olacağını da aynası niteliğinde. Bu nedenle bu soruna büyük bir dikkatle eğilmeliyiz" dedi.

