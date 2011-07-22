-80 METRE KANALİZASYONDA SÜRÜKLENDİ SYDNEY (A.A) - 22.07.2011 - Sydney'in kuzeyindeki Cardiff'de, arkadaşıyla oynarken kanalizasyona düşen 12 yaşındaki çocuk kanalda 80 metre sürüklendikten sonra sağ salim kurtarıldı. Avustralya basının haberine göre, Daniel Soumastre-Sepulveda adındaki çocuk, şiddetli yağışın olduğu bölgede arkadaşıyla biriken suyun altında kalan kanalizasyon kapağının yanında suya yaprak ve sopa atarken ayağının kayması sonucu kanalizasyona düştü. Çocuk, Newcastle Herald'a yaptığı açıklamada, boğulacağını düşündüğünü, tünelin çok karanlık olduğunu, çok büyük bir havuza fırlatıldığını sandığını ve daha sonra gün ışığını gördüğünü anlattı. Evinden çok uzak olmayan bir yerde 80 metre sonra bir restoranın arkasında yüzeye çıkan çocuk, bilincinin yerinde olmasına rağmen suyun akıntısı nedeniyle dışarı çıkamadığını ve bağırarak yardım istediğini belirtti. Oradan geçenlerin yardım çağırmasıyla olay yerine gelen kurtarma ekibinin, çocuğu çıkarmayı başardığı, çocuğun bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kaydedildi.