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"80 kişi istifa etti, AKP'ye geçti" iddiasına CHP'den açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Berken, istifa ederek AKP'ye geçtiğini açıklamıştı

25 Şubat 2018 15:15

AKP Kırşehir 5. Kadın Kolları Kongresi'ne katılan CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Berken'in 80 kişiyle birlikte istifa ettiğini ve AKP'ye geçtiğini açıklamasının ardından CHP Boztepe İlçe Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı. İlçe Başkanı Osman Mutlu, Mehmet Emin Berken ve eşi Gülnaz Berken’in noter kanalı ile istifa ettiğini doğrularken, Berken’in kongrede yaptığı konuşmada 80 üyeyle birlikte CHP’den istifa etmesini yalanladı. Mutlu, Berken hakkında suç duyurusunda bulunacakalrını belirtti.

Sol'un haberine göre; AKP'ye geçtiğini belirten Mehmet Emin Berken’e rozetini AKP Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

CHP'den açıklama

CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Mutlu, CHP’li belediye meclis üyesi Mehmet Emin Berken ve eşi Gülnaz Berken’in noter kanalı ile istifa ettiğini doğrularken, Berken’in kongrede yaptığı konuşmada 80 üyeyle birlikte CHP’den istifa etmesini yalanladı.

Mutlu, "Partimizden iki kişi istifa etmiştir. Mehmet Emin Berken ve eşi dışında partimizde herhangi başka bir istifa söz konusu değildir. Kongrede böyle bir konuşma yaparak 80 kişinin istifa ettiğini açıklayan Berken hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu konuda pazartesi günü parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerekli belgelerle kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı.

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