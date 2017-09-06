80 kiloluk balık yakaladılar

ADANA, (DHA) - ADANA\'da amatör balıkçılar 3 metre uzunluğunda yaklaşık 80 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Ceyhan İlçesi\'nden geçen Ceyhan Nehri\'nde tekneyle avlanan amatör balıkçılar, yaklaşık 80 kilo gelen yayın balığını oltayla avladı. Yakaladıkları balığı tekneye çeken balıkçılardan biri cep telefonu ile görüntülediği avı, sosyal medyada paylaştı. Yakaladığı balık hakkında çektiği görüntüde bilgi veren avcı, \"Guinness Rekorlar Kitabı\'na gireceğiz. Daha 2-3 büyüğü var bu balıkların, onları da alacağız. Allah tüm balıkçılara nasip etsin. Kimsenin malında gözümüz yok. Kalbimize göre versin Allah. Ceyhan Nehri\'ne her balıkçı uğramaz. \'Ben balıkçıyım\' diyenler gelsinler de balıkçılığı görsünler\" dedi.

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