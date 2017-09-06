T24 LogoT24 Logo
Gündem

80 kiloluk balık yakaladılar

ADANA, (DHA) - ADANA'da amatör balıkçılar 3 metre uzunluğunda yaklaşık 80 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

06 Eylül 2017 20:25

ADANA, (DHA) - ADANA\'da amatör balıkçılar 3 metre uzunluğunda yaklaşık 80 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Ceyhan İlçesi\'nden geçen Ceyhan Nehri\'nde tekneyle avlanan amatör balıkçılar, yaklaşık 80 kilo gelen yayın balığını oltayla avladı. Yakaladıkları balığı tekneye çeken balıkçılardan biri cep telefonu ile görüntülediği avı, sosyal medyada paylaştı. Yakaladığı balık hakkında çektiği görüntüde bilgi veren avcı, \"Guinness Rekorlar Kitabı\'na gireceğiz. Daha 2-3  büyüğü var bu balıkların, onları da alacağız. Allah tüm balıkçılara nasip etsin. Kimsenin malında gözümüz yok. Kalbimize göre versin Allah. Ceyhan Nehri\'ne her balıkçı uğramaz. \'Ben balıkçıyım\' diyenler gelsinler de balıkçılığı görsünler\" dedi.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANACeyhanCeyhan NehriYakaladıklarıYakaladığıRekorlar KitabıDahaAllahKimseninKalbimizeAllah Ceyhan NehriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24