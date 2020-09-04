80 ilden 15 bin adliye personeli sınav için Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Ankara'ya çağrıldı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanan Ankara'ya 80 ilden gelen 15 bin adliye personelinin sınav için çağrıldığını yazdı.

Öztürk, " 5 Eylül'de yaklaşık 15 bin adliye personeli görevde yükselme sınavı için Ankara'ya çağrıldı. COVID-19'un Ankara'da zirve yaptığı bir dönemde 80 ilden sınav için Ankara'ya getirilmek de ne oluyor? Adalet Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak bu sınava nasıl izin verildi? Hem Ankara'da salgının ileri boyutta olduğu söylenecek, hem de 80 ilden insanları sınav için Ankara'ya çağıracaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı sınava sadece Ankara'da yapmak yerine, her ilde olmasa da bölgesel olarak belli illerde yapması çok mu zor olacaktı?" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Sınavı kaçırmamak için tedavi altında olan, izole durumdaki personelin Ankara'ya geleceğine ilişkin yazışmalar, açıkçası Adalet ve Sağlık Bakanlığı'nı korkuttu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sorduğumda, buna karşı önlem alındığını, COVID-19 tedavisi görenlerin sınava girmesini engelleyecek çalışma yapıldığını söylediler. Hem, Ankara'da kritik bir süreç yaşandığını açıklayacaksınız, hem de tüm illerden 15 bin kişiyi Ankara'ya çağıracaksınız. Farklı illerden gelenler, aynı sınıfta sınava girecek. Onların arasından virüsü taşıyan olabileceği gibi sınav sırasında, yolculukta virüs kapıp bunu memleketine götürenler de çıkacaktır." görüşünü savundu.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Zaman varken Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yapıp sınavı ertelemeli ya da sınavı bulundukları illerde yapmalı. Önlemleri gevşeteceksiniz, sonra “Yeni vaka sayısı, iyileşen hastadan fazla. Bugün de şu kadar kişi vefat etti” diye açıklama yapacaksınız.

Adalet Bakanlığı tarafından Başsavcılıklara gönderilen genelgede “Sınava katılan personelin sınav sonrası iş ve personel durumuna göre uzaktan veya dönüşümlü çalışma yöntemlerine tabi tutulmasının

uygun olacağı” belirtildi. Bunun anlamı “Sınava girenler Ankara'da COVID-19'a yakalanabilir. O yüzden çalışma düzenini yeniden belirleyin” demektir.

Sağlık Bakanlığı'nın önlemini de Adalet Bakanlığı'nın sorusu üzerine verilen cevaptan öğreniyorum: O yazıda şu uyarıda bulunuluyor:

“Sınav tarihinde COVID-19 nedeniyle karantinaya alınmış olan personelin 5 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınması uygun değildir.”

Ya bir de “Uygundur” deselerdi. Adalet Bakanlığı, adaletsizlik olmaması için karantina altında bulunduğu Sağlık Bakanlığı tarafından resmen bildirilen personel için Pazar günü yapılacak sınava eşdeğer bir sınav yapacak. Pazar günü yapılacak sınav, COVID-19'un Ankara'da daha artmasına, sınava gelen adliye personelinin de görevli oldukları illere virüsü taşımalarına neden olmaz.

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