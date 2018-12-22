T24 LogoT24 Logo
Dünya

80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir

- Brüksel'de sarı yeleklilere karşı olağanüstü önlem Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA) -  Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için biraraya geldi

22 Aralık 2018 21:28

- Brüksel\'de sarı yeleklilere karşı olağanüstü önlem

Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA) -  Brüksel\'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için biraraya geldi.
Yaklaşık 80 kişilik grup, Saınt Josse bölgesinde Nord Tren istasyonu çevresinde buluştu. Göstericiler, polis eşliğinde AB Komisyonu binasının bulunduğu Schuman Meydanı\'na yürümek istedi. Polis, eylemcileri çember içine alarak Place Rogier Meydanı\'ndan öteye gitmesine müsaade etmedi. 80 göstericiye karşı, polis ekipleri 500 personel, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir aldı. Grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

GÖSTERİCİLER AB KOMİSYONU BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Başkent Brüksel’de 16 Aralık\'ta göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalışmış, polisle çatışmıştı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış; AB binasının camları kırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BrükselDURUEL BRÜKSEL DHAYaklaşıkJosseNord TrenGöstericilerAB KomisyonuSchuman MeydanıPolisPlace Rogier MeydanıTOMAGrupGÖSTERİCİLER AB KOMİSYONU BİNASINA GİRMEYEBrükseldeAralıkAvrupa Birliği Komisyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24