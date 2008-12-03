80 çeşit meslek lisesi 15'e iniyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 80 çeşit lise türünü makul seviyeye indireceklerini, lise türlerini azaltıp program türü haline getireceklerini açıkladı.



Birkaç gün içinde bu çalışmaları tamamlayacaklarını kaydeden Bakan Hüseyin Çelik, "Bir meslek lisesine baktığınız zaman duvarın yarısını tabela kapatıyor. Lise türlerini azaltıp program türü haline getireceğiz." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı, 30 yıldır kalkınma planları, hükümet programları ve parti hedeflerinde yazan 'okul türü yerine program türünün esas alınması hedefini' hayata geçiyor. Bu konuda geniş çaplı bir çalışma başlatan bakanlık, yasa değişikliği gerekmeden okul türlerini azaltacak. Bakan Hüseyin Çelik'in imzasına sunulan genelgeye göre, özellikle meslekî ve teknik eğitimdeki 'adalet, motor, kimya, tarım, iletişim, bilişim, tapu kadastro, denizcilik, seramik, tekstil ve kuaförlük' gibi 80 türü bulan liselerin isimleri ortadan kaldırılacak.



Bunun yerine tabelaya sadece 'meslek lisesi' yazılacak. Meslek lisesinde okutulan bilgisayar, iletişim, motor, matbaa, hazır giyim, terzilik ve süs bitkileri gibi bölümler (programlar) ise ayrı bir levhayla okulun girişine asılacak. Kademeli olarak önümüzdeki öğretim yılından itibaren uygulanacak ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyetine sebep olmayacak sistemle 'Anadolu lisesi ve Anadolu öğretmen lisesi' dışındaki liselerin önündeki 'Anadolu' ismi de kullanılmayacak.



'Ortaöğretimde okul türlerinin azaltılmasını' öngören genelgeye göre Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi birleştirilecek. Bu liselerin yeni adı ise 'Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi' olacak. Genel liseler ise birkaç yıl içinde kapatılacak. Mevcut 2 bine yakın genel lise kademeli olarak Anadolu lisesi veya meslek lisesine dönüştürülecek. Meslekî eğitimdeki lise türleri şöyle olacak:



'Teknik ve endüstri meslek lisesi', 'ticaret meslek lisesi', 'otelcilik ve turizm meslek lisesi', 'kız teknik ve meslek lisesi', 'imam hatip lisesi' ve 'sağlık meslek lisesi'. Özürlülerin meslekî eğitim aldığı ortopedik ve görme engelli meslek liseleri de 'özel eğitim meslek lisesi' olarak birleştirilecek.

