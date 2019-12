80 bin iş kazasında bini aşkın çalışan ölüyor

Türkiye'de her yıl meydana gelen 80 bin iş kazasında bini aşkın kişi yaşamını yitiriyor ve 2 milyon iş günü kaybediliyor. Türkiye iş kazaları istatistiklerine göre en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı alıyor.



TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkan Vekili İmdat Çetiner, Türkiye'de her yıl meydana gelen 80 bin iş kazasında bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 milyon iş günü kaybı oluştuğunu belirtti.



Çetiner, "İş Sağlığı ve İş Güvenliği Söyleşileri"nin açılışında, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu toplumsal ve ekonomik sorunla ilgili çabalara destek verdiklerini, kanayan yaranın iyileştirilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.



İmdat Çetiner, bu yıl dördüncü kez "İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" düzenlediklerini ve 2009 yılının 16-17-18 Nisan günleri yenisini gerçekleştireceklerini ifade etti.



Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazası meydana geldiğini belirten Çetiner, bunun sonucunda bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 milyon iş günü kaybının oluştuğunu kaydetti.



Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Mahmut Teberik de İLO istatistiklerine göre her yıl dünyada 250 milyon insanın iş kazası geçirdiğini belirterek, "Kazaların yüzde 85'i güvensiz davranışlardan, yüzde 10'u güvensiz durumlardan, yüzde 5'i ise doğal olaylardan kaynaklanıyor" dedi.



İşletmelerde iş güvenliği için öncelikle çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi gerektiğini anlatan Teberik, "Ayrıca çalışanların eğitimi ve yetenekleri geliştirilmeli, anlama ve uygulama düzeyleri artırılmalı, güvensiz davranış ve tutumları saptanarak, olumlu davranışlara teşvik edilmeli" diye konuştu.



Bazı istatistikler:



Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası oluyor



Her 6 saatte bir işçi hayatını kaybediyor



Her 2,5 saatte 1 işçi iş göremez hale geliyor



İş kazalarının yüzde 50’si kolaylıkla önlenebilecek, yüzde 48’i sistemli bir çalışmayla önlenebilecek ve yüzde 2’si de önlenemeyecek kazalar olarak niteleniyor. Yani gerçekleşen iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilecek kazalardan oluşuyor.