80 bin engellinin emekliliği rapor yüzünden iptal edildi

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, yeniden rapor sunmasına gerek olmayan 80 bin engellenin emekliliğinin iptal edildiğini söyledi.

Boyraz, toplu taşıma araçlarının engellilere göre uyarlanması için 2005’te çıkarılan yasanın hâlâ uygulamaya geçmediğini belirterek “Tekerlekli sandalye kullanan ya da koltuk değneyi olan engelliler günümüz şartlarında hayatı boyunca her zaman pandemi koşullarını yaşıyor. Evlerinden çıkma şansları olmuyor” dedi.

Rapor yönetmeliği değişti

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, “Yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda” diyen Boyraz, Rapor Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin mağduriyet yarattığını anlattı.

Boyraz, “Yeni bir rapora gereksinim duyamayacak engellilerden yeniden rapor istediler. Kolum yoksa yeni bir kolum çıkmadı ki? Neden yeniden rapor istiyorlar? Şu an 80 bin kişinin bu gerekçeyle emekliliğini iptal ettiler” dedi.