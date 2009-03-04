80 bin derslik açığı var!

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ilköğretim ve ortaöğretimde, bir dersliğe 30 öğrenci hedefine göre, 80 bin 131 dersliğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.



MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un soru önergelerine verdiği iki ayrı yanıtta, Bakanlıkta 575 kadrolu usta öğreticinin görev yaptığını kaydetti.



Çelik, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında resmi eğitim kurumlarında, okul öncesi alanda ve halk eğitim merkezlerinde 30 bin 989 geçici, ücretli ve usta öğreticinin bulunduğunu ifade ederek, halen usta öğreticilerle ilgili bir çalışmalarının olmadığını anlattı.



Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, 48 bin 986 sözleşmeli, 55 bin 786'sı da ücretli olmak üzere toplam 104 bin 772 öğretmenin görev aldığını açıklayan Çelik, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçişiyle ilgili bir çalışma başlatıldığını bildirdi.



Çelik, Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki derslik açıkları hakkında da bilgi verdi. Çelik, "Bakanlığımız kayıtlarına göre, 26 Ocak 2009 tarihi itibariyle, ilköğretimde, bir dersliğe 30 öğrenci hedefine göre 65 bin 212, 35 hedefine göre 39 bin 176 ve 40 hedefine göre de 23 bin 71, ortaöğretimde ise bir dersliğe 30 öğrenci hedefine göre, 14 bin 919, 35 hedefine göre 7 bin 664 ve 40 hedefine göre de 4 bin 42 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır" açıklamasında bulundu.

