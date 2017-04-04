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8 yıllık hasret bitiyor; Prison Break efsanesi başlıyor!

Dizi, Türkiye saati ile çarşamba sabahı 7.30'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak

04 Nisan 2017 18:41

8 yıllık aranın ardından tam kadro ekrana geri dönen Prison Break'in heyecanla beklenen yeni sezon bölümleri, Amerika ile aynı anda FOXCRIME ekranlarında yayınlanacak. Dizi, Türkiye saati ile çarşamba sabahı 7.30'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Konusu ve kadrosu ile dünya çapında bir fenomen olan dizinin başrollünde 'Michael Scofield' karakterine hayat veren Wentworth Miller ve 'Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell yer alıyor.

Scofield'in sevgilisini canlandıran 'Sara Tancredi'yi oynayan Sarah Wayne Callies, "T-Bag" lakabı ile fenomen olan Bagwell Robert Knepper de dizinin ana karekterlerinden.

Büyük kaçış planı!

Tüm ipuçları öldüğü sanılan Michael’ın hayatta olduğunu gösterince Lincoln ve Sara bugüne kadarki en büyük kaçış planı üzerinde çalışmaya başlıyor. Adı duyulmuş en ünlü kaçaklar Sucre, T-Bag ve C-Note da kaçış kadrosuna tekrar ekleniyor ve aksiyon başlıyor. 

5 dakikalık sürpriz video

Dizinin resmi Facebook hesabından sabırsız seyircilere küçük bir sürpriz yapıldı. İlk bölümden 5 dakikalık giriş videosu yayınlandı.

İlk bölüm çarşamba sabahı

Prison Break'in 5. sezon ilk bölümü tüm dünyayla aynı anda 5 Nisan Çarşamba günü saat 07.30'da, hemen ardından sadece D-Smart GO’da olacak. Dizinin tekrar bölüm yayını da aynı gün saat 20:30’da FOXCRIME ekranlarında.

Dizinin 5. sezon fragmanı şöyle:

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