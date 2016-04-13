8 yıllık eşini öldürdükten sonra kaçan zanlı aranıyor!

Elazığ'da 32 yaşındaki Serdar Demir, 8 yıllık eşi 30 yaşındaki Gülcan Demir'i bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti ihbar ettikten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Şahismail Gezici’nin haberine göre olay, İzzetpaşa Mahallesi Çatal Sokak'aki Tek Kop Apartmanı 3'üncü katta meydana geldi. Bir banka şubesinde çaycı olarak çalışan 2 çocuk annesi Gülcan Demir ile özel bir elektrik şirketinde çalışan eşi Serdar Demir, telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktan bıçağı alan Serdar Demir, eşi Gülcan'ı bıçakladı. Polisi arayıp eşini bıçakladığını söyleyen Demir, evden çıkıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülcan Demir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.